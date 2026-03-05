Amarnath Yatra 2026 : 15 जुलाई से हो सकता है अमरनाथ यात्रा का आगाज़, 180 करोड़ की लागत से सजेगा दुर्गम आस्था का सफर

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक जानकारी सामने आई है। इस बार बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए सफर न केवल यादगार होगा, बल्कि सुविधाओं के मामले में भी यह एक नया मानक स्थापित करेगा।

Amarnath Yatra 2026 : श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक जानकारी सामने आई है। इस बार बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए सफर न केवल यादगार होगा, बल्कि सुविधाओं के मामले में भी यह एक नया मानक स्थापित करेगा। कश्मीर की वादियों में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा इस वर्ष 15 जुलाई 2026 के आसपास शुरू होने की संभावना है। प्रशासन और सरकार ने इस यात्रा को अब तक की सबसे सुरक्षित और सुगम यात्रा बनाने के लिए कमर कस ली है।

180 करोड़ की लागत से सजेगा दुर्गम रास्ता

जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस वर्ष के बजट में अमरनाथ यात्रा के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विस्तार के लिए 180 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है। बालटाल और पहलगाम, दोनों पारंपरिक मार्गों पर रास्तों को चौड़ा और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि भीड़ के दौरान श्रद्धालुओं को चलने में परेशानी न हो। सीमा सड़क संगठन को इन दुर्गम रास्तों के रखरखाव और विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अप्रैल माह से रास्तों से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा।

28 अगस्त को होगा यात्रा का समापन

ज्योतिषीय गणनाओं और परंपरा के अनुसार, इस साल की यात्रा का समापन 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन 'श्रावण पूर्णिमा' पर होगा। यात्रा की कुल अवधि लगभग 45 दिनों की हो सकती है।

यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं

180 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट का उपयोग यात्रियों की सुरक्षा और आराम के लिए किया जाएगा।

रास्तों में बने टेंट और कैंपों में स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा।

पूरे यात्रा मार्ग पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी।

मोबाइल नेटवर्क और वाई-फाई सुविधाओं को उन दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जहाँ सिग्नल की समस्या रहती है।

रजिस्ट्रेशन और तैयारी

हालांकि आधिकारिक तारीखों की अंतिम घोषणा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा जल्द ही की जाएगी, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र समय पर बनवा लें। अप्रैल माह के अंत या मई की शुरुआत में ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

भक्तों के लिए यात्रा मंत्र

अमरनाथ यात्रा केवल एक सफर नहीं, बल्कि महादेव के प्रति अटूट विश्वास की परीक्षा है। 180 करोड़ के निवेश के बाद इस साल भक्तों को रास्तों पर 'तंग गलियों' से नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और सुरक्षित मार्ग से गुजरने का अनुभव मिलेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



