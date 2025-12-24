Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | साल 2026 में पाना चाहते हैं सफलता, तो अभी से फॉलो करें ये BK Shivani के ये सक्सेस मंत्र

साल 2026 में पाना चाहते हैं सफलता, तो अभी से फॉलो करें ये BK Shivani के ये सक्सेस मंत्र

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 12:27 PM

bk shivani success mantras

जैसे-जैसे हम साल 2026 की दहलीज की ओर बढ़ रहे हैं, हम सभी के मन में एक ही चाहत है- सफलता, शांति और एक बेहतर जीवन। लेकिन अक्सर हम बाहरी दुनिया में कामयाबी की तलाश करते-करते अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं।

BK Shivani Success Mantras : जैसे-जैसे हम साल 2026 की दहलीज की ओर बढ़ रहे हैं, हम सभी के मन में एक ही चाहत है- सफलता, शांति और एक बेहतर जीवन। लेकिन अक्सर हम बाहरी दुनिया में कामयाबी की तलाश करते-करते अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता बीके शिवानी का मानना है कि सफलता का सीधा संबंध हमारे बैंक बैलेंस या पद से नहीं, बल्कि हमारे विचारों की गुणवत्ता से है। वह कहती हैं, जैसा अन्न, वैसा मन और जैसा मन, वैसी दुनिया। अगर हम चाहते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए गोल्डन ईयर साबित हो, तो हमें अपनी आदतों और मानसिक प्रोग्रामिंग को आज से ही बदलना होगा। 2026 केवल कैलेंडर का एक बदलाव नहीं, बल्कि खुद को पुनर्जीवित करने का एक अवसर है। तो आइए जानते हैं 2026 में सफलता पाने के लिए BK Shivani के सक्सेस मंत्र के बारे में-

BK Shivani Success Mantras

सुबह का पहला घंटा 
सफलता की नींव सुबह के पहले घंटे में रखी जाती है। बीके शिवानी कहती हैं कि सोकर उठने के बाद पहले 60 मिनट तक फोन, सोशल मीडिया या समाचारों से दूर रहें। इस समय में ध्यान, आध्यात्मिक अध्ययन या सकारात्मक संकल्प करें। यह आपके मन को पूरे दिन के लिए हाई वाइब्रेशन पर सेट कर देता है।

पॉजिटिव अफर्मेशन्स की शक्ति
2026 में आप जो हासिल करना चाहते हैं, उसे वर्तमान काल में महसूस करें। खुद से कहें- मैं शक्तिशाली हूं, मैं शांत हूं और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आप बार-बार इन विचारों को दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है।

और ये भी पढ़े

BK Shivani Success Mantras

भावनाओं की जिम्मेदारी 
अक्सर हम अपनी खुशी या दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। सफलता का असली मंत्र है यह समझना कि मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। यदि आप दूसरों के व्यवहार से विचलित होना बंद कर देंगे, तो आपकी ऊर्जा बचेगी जिसे आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगा सकेंगे।

इन्फॉर्मेशन डाइट पर नियंत्रण
जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही मन के लिए सूचनाएं। बीके शिवानी के अनुसार, हम जो देखते और सुनते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। 2026 में सफल होने के लिए गपशप, नकारात्मक समाचार और फालतू के विवादों से दूर रहें। केवल वही सामग्री  कंज्यूम करें जो आपको बेहतर बनाए।

रात को सोने से पहले क्लीनिंग
पूरे दिन की बातों को मन में लेकर न सोएं। सोने से पहले 10 मिनट सब कुछ भूलकर ईश्वर को शुक्रिया कहें और सबको माफ कर दें। यह मेंटल क्लीनिंग आपको गहरी नींद देगी और अगले दिन आप नई ऊर्जा के साथ उठेंगे।

BK Shivani Success Mantras

क्षेत्र बीके शिवानी का सक्सेस मंत्र
मानसिक स्वास्थ्य हर घंटे 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल (मौन बैठें)
रिश्ते उम्मीद कम करें और सम्मान ज्यादा दें
करियर परिणाम की चिंता छोड़कर 'कर्म' की शुद्धता पर ध्यान दें
जीवनशैली सात्विक भोजन और सकारात्मक सोच

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!