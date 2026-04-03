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Brahma Muhurta : क्या वाकई 3:40 AM पर जागने वाले किस्मत के धनी होते हैं? जानिए इससे जुड़े 6 बड़े राज

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 01:41 PM

brahma muhurta

हिंदू शास्त्रों और आयुर्वेद में सुबह के समय को अमृत बेला माना गया है। अक्सर हम सुनते हैं कि सफल लोग सूरज उगने से पहले अपना दिन शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह 3:40 से 4:48 के बीच का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, इतना खास...

Brahma Muhurta : हिंदू शास्त्रों और आयुर्वेद में सुबह के समय को अमृत बेला माना गया है। अक्सर हम सुनते हैं कि सफल लोग सूरज उगने से पहले अपना दिन शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह 3:40 से 4:48 के बीच का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, इतना खास क्यों है। माना जाता है कि इस समय जागने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो आइए जानते हैं वे 6 गहरे राज जो इस समय जागने वालों की किस्मत बदल देते हैं। 

Brahma Muhurta

ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उच्चतम स्तर 
ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में 'सत्व' गुण की प्रधानता होती है। इस समय ब्रह्मांड से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। जो व्यक्ति इस समय जागता है, उसका शरीर इस ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे वह दिनभर उत्साहित और फुर्तीला महसूस करता है।

मानसिक स्पष्टता और सुपर क्रिएटिविटी
वैज्ञानिक रूप से देखें तो इस समय शोर-शराबा शून्य होता है और ऑक्सीजन का स्तर सबसे शुद्ध होता है। इस शांत माहौल में मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। यदि आप कोई नया विचार सोचना चाहते हैं या जटिल समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, तो 3:40 AM का समय आपके दिमाग को 'सुपर कंप्यूटर' की तरह तेज बना सकता है।

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देवताओं का समय और आध्यात्मिक जागृति
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस काल में देवी-देवता और पवित्र आत्माएं विचरण करती हैं। इस समय की गई प्रार्थना या ध्यान सीधे ईश्वर तक पहुँचता है। यही कारण है कि इस समय जागने वालों का मन शांत रहता है और उनमें आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है।

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फेफड़ों और त्वचा के लिए अमृत
सुबह की ताजी हवा में नवजात ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जब आप इस समय गहरी सांस लेते हैं, तो यह आपके फेफड़ों को शुद्ध करती है और रक्त संचार को बेहतर बनाती है। इसका सीधा असर आपकी त्वचा की चमक और लंबी उम्र के रूप में दिखता है।

सफलता का एक्स्ट्रा एज
दुनिया के अधिकांश सफल लीडर्स ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। 3:40 AM पर जागने से आपको दुनिया से 2-3 घंटे अतिरिक्त मिलते हैं। जब बाकी दुनिया सो रही होती है, तब आप अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं। यह अनुशासन ही आपको 'किस्मत का धनी' और दूसरों से आगे बनाता है।

तनाव और अवसाद से मुक्ति
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव आम है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान  करने से शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्तर संतुलित रहता है। यह मानसिक रोगों को दूर रखने का सबसे प्राकृतिक और अचूक तरीका है।

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