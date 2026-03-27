Ketu Nakshatra Gochar 2026: 29 मार्च से केतु का बड़ा बदलाव, इन 5 राशियों पर बरसेगी धन वर्षा, खुलेंगे तरक्की के द्वार

Ketu Nakshatra Transit 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 29 मार्च 2026 का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दिन सुबह 04:49 बजे केतु एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह गोचर खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र...

Ketu Nakshatra Transit 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 29 मार्च 2026 का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दिन सुबह 04:49 बजे केतु एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह गोचर खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर अपने ही नक्षत्र मघा में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में केतु को रहस्यमयी, आध्यात्मिक और कर्मफल देने वाला ग्रह माना जाता है। ऐसे में उनका यह गोचर कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है, खासकर आर्थिक और करियर के क्षेत्र में।

क्या होता है केतु का नक्षत्र परिवर्तन?

नक्षत्र परिवर्तन काअर्थ है किसी ग्रह का एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करना। केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश करना बेहद खास माना जाता है क्योंकि यह उनका स्वयं का नक्षत्र है। इस स्थिति में केतु अपनी पूर्ण शक्ति से फल प्रदान करते हैं, जिससे जातकों के जीवन में अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।

इन 5 राशियों पर बरसेगा कुबेर का आशीर्वाद

मेष राशि

केतु का यह गोचर आपके लिए आर्थिक उन्नति के नए अवसर लेकर आएगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। अचानक धन लाभ के योग।

करियर में नए अवसर।



मिथुन राशि

यह समय भाग्य का साथ दिलाने वाला रहेगा। करियर में उछाल। पुराने तनाव खत्म। निवेश से लाभ।



तुला राशि

केतु का यह परिवर्तन आपके जीवन में नई सफलता लाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। नई जिम्मेदारियां। आर्थिक मजबूती।



धनु राशि

आपके लिए यह समय बेहद भाग्यशाली रहेगा। विदेश यात्रा के योग। व्यापार में बड़ा लाभ। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी।



कुंभ राशि

केतु का यह गोचर आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। करियर में नई दिशा। धन के नए स्रोत। पुराने विवाद समाप्त।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

केतु अचानक बदलाव लाते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें।

किसी भी बड़े निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें।

मानसिक संतुलन बनाए रखें।

केतु को मजबूत करने के उपाय

“ॐ कें केतवे नमः” मंत्र का नियमित जाप करें।

शनिवार या मंगलवार को गरीबों को भोजन या कंबल दान करें।

कुत्तों को रोटी खिलाएं।

भगवान गणेश और भैरव जी की पूजा करें।



केतु का यह नक्षत्र गोचर कई राशियों के लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। विशेष रूप से मेष, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक उन्नति, करियर ग्रोथ और भाग्य का साथ लेकर आ रहा है। हालांकि, केतु के प्रभाव को संतुलित रखने के लिए धैर्य, संयम और आध्यात्मिक उपायों को अपनाना बेहद जरूरी है।