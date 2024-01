Chandra Grahan: 2024 में इस दिन लगने जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण, इन राशियों को मिलेगी मनचाही सफलता  

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 02 Jan, 2024 11:09 AM

न केवल ज्योतिष शास्त्र बल्कि विज्ञान में भी ग्रह-नक्षत्रों का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रह अपनी स्थिति में बदलाव के साथ व्यक्ति के जीवन में भी कई तरह के परिवर्तन करते हैं। इन्हीं में सूर्य और

Chandra Grahan 2024: न केवल ज्योतिष शास्त्र बल्कि विज्ञान में भी ग्रह-नक्षत्रों का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रह अपनी स्थिति में बदलाव के साथ व्यक्ति के जीवन में भी कई तरह के परिवर्तन करते हैं। इन्हीं में सूर्य और चंद्र ग्रहण भी महत्वपूर्ण हैं। हर एक ग्रहण का अपना अलग-अलग महत्व होता है। साल 2024 में पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च, सोमवार को लगने जा रहा है। इस साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। चंद्र ग्रहण का असर हर राशि पर किसी न किसी तरह से पड़ेगा। तो आइए जानते हैं, इस चंद्र ग्रहण का हर राशि पर क्या असर पड़ेगा-

When is the first lunar eclipse of 2024 कब है साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण सुबह 10 बजकर 24 मिनट से दोपहर 03 बजकर 01 मिनट तक है। इस चंद्र ग्रहण की समय अवधि 04 घंटे 36 मिनट तक रहेगी लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा।

Aries Horoscope मेष राशि- साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों के लिए मिलाजुला रहने वाला है। बिजनेस पार्टनर से धोखा मिल सकता है। काम को लेकर कार्यक्षेत्र में बॉस के साथ बहस हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर मन परेशान रहेगा। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के बीच अनबन होने की संभावना है।



Taurus Horoscope वृषभ राशि- इस राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का शुभ असर पड़ने वाला है। बिजनेस कर रहे लोगों को काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी। माता-पिता के आशीर्वाद से रुके हुए काम पूरे करने में सफल रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी।



Gemini Horoscope मिथुन राशि- साल का पहला चंद्र ग्रहण मिथुन राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का प्लान बनाएंगे। कोर्ट-कचहरी के मामले में फैसला आपके हक में होने से राहत की सांस लेंगे। इस राशि के युवा मौज-मस्ती में अपना समय व्यतीत करेंगे।



Cancer Horoscope कर्क राशि- इस साल का चंद्र ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला है। भाई के साथ मिलकर कोई नया व्यापार शुरू करने के बार में सोच सकते हैं। जीवनसाथी की तरफ से कोई स्पेशल तोहफा मिल सकता है। प्रेम जीवन बिता रहे लोग मूवी डेट पर जाने का प्लान बनाएंगे। घर के लिए कोई जरूरी सामान खरीद सकते हैं।



Leo Horoscope सिंह राशि- साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण सिंह राशि वालों के लिए काफी शानदार रहने वाला है। परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं। इस राशि के युवा अपने करियर को लेकर कोई अहम फैसला कर सकते हैं। माता-पिता की तरफ से कोई उपहार मिल सकता है। अविवाहित लोग शादी के बंधन में बंध सकते हैं।



Virgo Horoscope कन्या राशि- आने वाला ग्रहण आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। किसी बात को लेकर मन परेशान रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मनमुटाव होने की संभावना है। जो लोग मकान या वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे थे, उनका यह सपना पूरा होगा। माता के किसी सरकारी काम को करने के लिए बैंक के चक्कर लगाएंगे।



Libra Horoscope तुला राशि- साल 2024 चंद्र ग्रहण आपके लिए सामान्य रहने वाला है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है। इस राशि की महिलाएं घर के कामों में व्यस्त रहेंगी। घर में विदेशी मेहमानों के आने से खुशी का माहौल बना रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।



Scorpio Horoscope वृश्चिक राशि- आने वाला ग्रहण इस राशि के लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। लव लाइफ में किसी तीसरे की वजह से झगड़ा हो सकता है। किसी नए काम की शुरुआत की है तो उसमें नुकसान हो सकता है। परिवार के साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाएंगे। अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है नहीं तो धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है।



Sagittarius Horoscope धनु राशि- आने वाले ग्रहण में आपको कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का भरपूर साथ मिलेगा। घर में चल रहे कलह-क्लेश को लेकर मन बहुत परेशान रहेगा। दोस्तों की किसी बात को दिल पर लगा लेंगे। मन को शांत करने के लिए किसी धार्मिक स्थान पर जाने का प्रोग्राम कर बना सकते हैं। जीवनसाथी के साथ एकांत में समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा।



Capricorn Horoscope मकर राशि- आने वाला ग्रहण मकर राशि वालों के कामकाज के लिए कमजोर रहने वाला है। बिजनेस कर रहे लोग किसी पर भी भरोसा करने से पहले एक बार सोच-विचार अवश्य कर लें। नौकरीपेशा महिलाओं को बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। मन में चल रही किसी परेशानी को लेकर परिवार वालों के साथ बात करेंगे।



Aquarius Horoscope कुंभ राशि- आने वाला ग्रहण इस राशि के लोगों के लिए धन संबंधित मामले में अच्छा रहने वाला है। जो लोग रिलेशन में हैं, वो अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। कानूनी मामले में कुछ राहत मिलने की संभावना है। करियर संबंधी समस्या दूर होगी और काबिलियत के मुताबिक अवसर मिलेगा। सेहत को लेकर परेशान रहेंगे।



Pisces Horoscope मीन राशि- साल का पहला चंद्र ग्रहण मीन राशि के जातकों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। व्यापार में धन लाभ होने की संभावना है। इस राशि के छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। संतान के साथ बैठकर किसी विशेष चर्चा पर बातचीत करेंगे। बहन के लिए किसी अच्छे और बड़े घर से रिश्ता आएगा। पिता की सेहत में सुधार होता हुआ नजर आएगा।