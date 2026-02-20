Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tula Rashifal 21 February : तुला राशि वालों के लिए खास संदेश, 21 फरवरी को बन रहा है शुभ योग

Tula Rashifal 21 February : तुला राशि वालों के लिए खास संदेश, 21 फरवरी को बन रहा है शुभ योग

Edited By Updated: 21 Feb, 2026 03:10 AM

tula rashifal 21 february

Tula Rashifal 21 February :  21 फरवरी 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड की ओर से एक विशेष उपहार लेकर आ रहा है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, जो प्रेम, विलासिता और संतुलन का प्रतीक है। आज के दिन ग्रहों की विशेष चाल से एक शुभ योग का...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Tula Rashifal 21 February :  21 फरवरी 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड की ओर से एक विशेष उपहार लेकर आ रहा है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, जो प्रेम, विलासिता और संतुलन का प्रतीक है। आज के दिन ग्रहों की विशेष चाल से एक शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जो मुख्य रूप से आपके मान-सम्मान और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन संतुलन से सफलता प्राप्त करने का है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 21 फरवरी को बनने वाला यह शुभ संयोग आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव डालेगा।

करियर और पेशेवर जीवन
कार्यक्षेत्र में आज आप एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे, जो अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यदि आप डिजाइनिंग, कला, मीडिया या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हैं, तो आज आपकी कल्पनाशीलता को नई उड़ान मिलेगी। कोई ऐसा विचार आपके मन में आएगा जिसे देखकर आपके वरिष्ठ भी दंग रह जाएंगे।
शुभ योग के कारण दफ्तर में आपकी पुरानी मेहनत का फल मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग का नेतृत्व करने का अवसर मिले। जो जातक गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स या इंटीरियर डेकोरेशन के बिजनेस में हैं, उनके लिए आज का दिन रिकॉर्ड तोड़ बिक्री वाला हो सकता है।

आर्थिक स्थिति:
तुला राशि वालों के लिए 21 फरवरी का दिन आर्थिक स्थिरता प्रदान करने वाला है। किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से अप्रत्याशित धन लाभ होने के प्रबल योग हैं। आज का शुभ योग नई बचत योजनाओं में निवेश के लिए उत्तम है। यदि आप सोना या लग्जरी आइटम्स खरीदना चाहते हैं, तो आज का मुहूर्त आपके लिए अनुकूल है। लाभ के उत्साह में आकर दिखावे पर अधिक खर्च न करें। अपने वित्तीय संतुलन को बनाए रखना ही आपकी असली ताकत है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
चूंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है इसलिए आज का शुभ योग आपकी लव लाइफ में चार चांद लगा देगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि पिछले कुछ दिनों से आप दोनों के बीच कोई अनबन थी, तो आज वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। शाम का समय किसी रोमांटिक डिनर या लॉन्ग ड्राइव के लिए बेहतरीन है। तुला राशि के जो जातक प्रेम की तलाश में हैं, उनके लिए आज कोई खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है। आज आपकी 'चार्म' और बात करने की शैली किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है।

स्वास्थ्य
आज आप शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से खुद को फिट महसूस करेंगे। आज आप में एक नई स्फूर्ति रहेगी। सुबह की सैर या हल्के व्यायाम से आप पूरे दिन सकारात्मक बने रहेंगे। तुला राशि के जातकों को अपनी कमर और गुर्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ज्यादा तला-भुना खाने से बचें।

शुभ रंग- आसमानी नीला और गुलाबी
शुभ अंक- 6 और 8

आज के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय

आज कमल का फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे आपके घर में सुख-समृद्धि का वास होगा।
आर्थिक उन्नति के लिए आज श्री सूक्त का पाठ करना चमत्कारी परिणाम दे सकता है।
किसी छोटी कन्या को या मंदिर में सफेद फूल और इत्र भेंट करें। इससे आपका शुक्र ग्रह और अधिक बली होगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!