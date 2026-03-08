Main Menu

Mithun Rashifal 9 March : 9 मार्च मिथुन राशि वालों के लिए टर्निंग पॉइंट, रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार और बढ़ेगा बैंक बैलेंस

09 Mar, 2026

9 मार्च का सूर्योदय मिथुन राशि वालों के लिए नई उम्मीदें और अद्वितीय अवसर लेकर आ रहा है। यदि आप पिछले कुछ समय से अपने जीवन में ठहराव महसूस कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए 'एक्शन मोड' में आने का समय है।

Mithun Rashifal 9 March : 9 मार्च का सूर्योदय मिथुन राशि वालों के लिए नई उम्मीदें और अद्वितीय अवसर लेकर आ रहा है। यदि आप पिछले कुछ समय से अपने जीवन में ठहराव महसूस कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए 'एक्शन मोड' में आने का समय है। आपकी राशि के स्वामी बुध की स्थिति आज आपको मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति प्रदान करेगी।

करियर और पेशेवर जीवन
मिथुन राशि के जातक अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, और आज वही प्रतिभा दुनिया के सामने चमकने वाली है। जो प्रोजेक्ट्स महीनों से फाइलों में दबे थे या तकनीकी कारणों से रुके हुए थे, वे आज अचानक रफ्तार पकड़ेंगे। सरकारी कामों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। आपके काम को न केवल नोटिस किया जाएगा, बल्कि उच्चाधिकारियों से प्रशंसा या पदोन्नति का संकेत भी मिल सकता है। यदि आप नया स्टार्टअप या साइड बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे, तो आज की गई शुरुआत भविष्य में बड़े मुनाफे की नींव रखेगी।

आर्थिक स्थिति
आज कुबेर देव की कृपा आपकी राशि पर बनी हुई है। आर्थिक मोर्चे पर आपको कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।शेयर बाजार, पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से आपको उम्मीद से अधिक रिटर्न मिल सकता है। यदि आपने किसी को उधार दिया था और वह वापस नहीं मिल रहा था, तो आज प्यार से बात करने पर वह पैसा वापस आने के प्रबल योग हैं। आज आप अपने खर्चों पर लगाम लगाने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी बचत में वृद्धि होगी।

पारिवारिक और प्रेम संबंध
ग्रहों का गोचर आपके व्यक्तिगत संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाएगा। जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मनमुटाव आज समाप्त होंगे। आप दोनों मिलकर भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश या संपत्ति खरीदने का प्लान बना सकते हैं। सिंगल जातकों के लिए आज कोई दिलचस्प व्यक्ति जीवन में दस्तक दे सकता है। पुरानी मित्रता प्रेम में बदल सकती है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा।

स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर
9 मार्च को आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। आप मानसिक रूप से काफी शांत और केंद्रित महसूस करेंगे। ऊर्जा अधिक होने के कारण जल्दबाजी में कोई काम न करें, इससे छोटी-मोटी चोट लग सकती है। योग और Meditation को आज अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, यह आपकी कार्यक्षमता को दोगुना कर देगा।

मिथुन राशि के लिए आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय
आज का उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5 और 14

