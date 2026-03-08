Meen Rashifal 9 March : 9 मार्च को मीन राशि वालों के लिए सात समंदर पार से आएगी खुशखबरी, चमक उठेगा भाग्य

Main Menu

09 Mar, 2026

meen rashifal 9 march

9 मार्च का सूर्योदय मीन राशि वालों के लिए एक दैवीय आशीर्वाद लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज आपकी राशि में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो विदेशी संपर्कों और अचानक लाभ को दर्शाता है।

Meen Rashifal 9 March : 9 मार्च का सूर्योदय मीन राशि वालों के लिए एक दैवीय आशीर्वाद लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज आपकी राशि में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो विदेशी संपर्कों और अचानक लाभ को दर्शाता है। यदि आप लंबे समय से अपने करियर या व्यापार को लेकर चिंतित थे, तो आज का दिन आपकी हर चिंता को दूर करने वाला और भाग्य को नई चमक देने वाला साबित होगा।

विदेशी योग
मीन राशि के जातकों के लिए आज का सबसे बड़ा आकर्षण विदेशी संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यदि आपने विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया है या वीज़ा मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो आज आपको ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। ईमेल या कॉल के जरिए कोई बड़ी खुशखबरी आपका दिन बना देगी। जो छात्र बाहर जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आज किसी प्रतिष्ठित संस्थान से ऑफर लेटर आने के प्रबल योग हैं। यदि आपका व्यापार Import-Export से जुड़ा है, तो आज सात समंदर पार से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर आपकी झोली में गिर सकता है।

चमक उठेगा भाग्य: हर काम में मिलेगी सिद्धि
9 मार्च को आपकी राशि पर गुरु और चंद्रमा की विशेष कृपा है, जिससे गजकेसरी जैसी शुभ ऊर्जा का संचार हो रहा है। जो काम पिछले कई सालों से कानूनी अड़चनों या पैसों की कमी के कारण अटके हुए थे, वे आज अचानक गति पकड़ेंगे। आज आपकी बातों को समाज और कार्यस्थल पर बहुत वजन दिया जाएगा। लोग आपकी सलाह लेने आएंगे, जिससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। आपका झुकाव आज अध्यात्म की ओर रहेगा, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होगी।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मीन राशि वालों के लिए बंपर रहने वाला है। पैतृक संपत्ति, लॉटरी या किसी पुराने निवेश से आज आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। आज आपको आय के एक से अधिक साधन मिल सकते हैं। मुमकिन है कि आपकी शौक ही आज आपकी कमाई का जरिया बन जाए। खर्चों में कमी आएगी और संचित धन में वृद्धि होगी, जिससे आप खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे।

करियर और व्यापार
कार्यक्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता और ईमानदारी आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी। ऑफिस में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे। संभव है कि आज ही आपकी Promotion का रास्ता साफ हो जाए। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन नींव रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भाग्य का साथ मिलने से जोखिम कम और लाभ अधिक होगा।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
मीन राशि के जातक बहुत भावुक होते हैं, और आज उनके रिश्तों में वही कोमलता देखने को मिलेगी। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आप दोनों मिलकर विदेश यात्रा या किसी लंबी ट्रिप की योजना बना सकते हैं। घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। संतान की ओर से भी मन प्रसन्न रहेगा।

मीन राशि के लिए आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय
केसर का तिलक: आज माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत करेगा।

पीला रंग: आज पीले रंग के वस्त्र पहनें या कम से कम एक पीला रुमाल अपने पास रखें।

विष्णु सहस्रनाम: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं।

मंत्र: 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवे नम:' का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी होगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

