Vrish Rashifal 9 March : 9 मार्च को वृष राशि वालों की पलटेगी किस्मत, घर आएगा वो शुभ समाचार जिसका था सालों से इंतजार

Edited By Sarita Thapa, Updated: 09 Mar, 2026 12:50 AM

वृष राशि वालों के लिए 9 मार्च का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आप पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव या बाधाओं का सामना कर रहे थे, तो आज का सूरज आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आने वाला है।

Vrish Rashifal 9 March : वृष राशि वालों के लिए 9 मार्च का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आप पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव या बाधाओं का सामना कर रहे थे, तो आज का सूरज आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आने वाला है। आज आपको वह शुभ समाचार मिल सकता है, जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे थे।

पारिवारिक जीवन

आज आपके पारिवारिक जीवन में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। मुमकिन है कि परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो या संतान की ओर से कोई बड़ी उपलब्धि की खबर मिले। घर के बड़ों का आशीर्वाद आज आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था, तो आज फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है।

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से भाग्यशाली है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। वहीं, नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या मनचाहे ट्रांसफर की खबर मिल सकती है। आपकी कार्यक्षमता को आज कार्यस्थल पर सराहा जाएगा।

आर्थिक पक्ष

आज आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जमीन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन उत्तम है। नए संपर्कों से व्यापार में विस्तार होगा।

आज के लिए खास टिप्स

शुभ रंग: सफेद और चमकीला नीला।

शुभ अंक: 2 और 7

उपाय: आज माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

