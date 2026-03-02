Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Dhanu Rashifal 4 March : सावधान धनु राशि ! 4 मार्च को जल्दबाजी में न लें कोई बड़ा फैसला, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Dhanu Rashifal 4 March : सावधान धनु राशि ! 4 मार्च को जल्दबाजी में न लें कोई बड़ा फैसला, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Edited By Updated: 04 Mar, 2026 03:10 AM

dhanu rashifal 4 march

धनु राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज आपके व्यय और दुविधा के भाव सक्रिय हैं, जिसके कारण एक छोटी सी चूक भी आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है।

Dhanu Rashifal 4 March : धनु राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज आपके व्यय और दुविधा के भाव सक्रिय हैं, जिसके कारण एक छोटी सी चूक भी आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। आज आपका अति-उत्साह या बिना सोचे-समझे लिया गया निर्णय आपको आर्थिक और मानसिक चोट पहुंचा सकता है।

करियर और कार्यक्षेत्र 
ऑफिस या बिजनेस में आज आपको अपनी 'स्पीड' पर ब्रेक लगाने की जरूरत है। किसी भी नए प्रोजेक्ट या डील पर हस्ताक्षर करने से पहले कागजों को अच्छी तरह पढ़ लें। सहकर्मियों के साथ बहस होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप नौकरी बदलने या किसी बड़े व्यापारिक विस्तार की सोच रहे हैं, तो आज का दिन रुक जाने में ही भलाई है।

आर्थिक स्थिति और निवेश 
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है। शेयर बाजार, सट्टा या किसी भी अनजान स्कीम में पैसा लगाने से बचें। आज धन हानि के योग बने हुए हैं, इसलिए फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं। आज किसी को भी बड़ी धनराशि उधार न दें, क्योंकि उसके वापस मिलने की संभावना बहुत कम है।

पारिवारिक और प्रेम जीवन 
पारिवारिक मोर्चे पर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। घर के बड़ों की सलाह को नजरअंदाज न करें, उनका अनुभव आज आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर विवाद हो सकता है। शांति से बात सुलझाएं, वरना दूरियां बढ़ सकती हैं।

और ये भी पढ़े

स्वास्थ्य और मानसिक तनाव 
आज आप मानसिक रूप से थोड़ा बोझिल और थका हुआ महसूस कर सकते हैं। अधिक Overthinking के कारण सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और गति को नियंत्रित रखें।

आज का विशेष महा-उपाय 
आज के दिन को सुरक्षित बनाने के लिए भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। संभव हो तो किसी जरूरतमंद को चने की दाल या पीला फल दान करें। केसरिया या पीला रंग पहनना आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखेगा।

शुभ अंक: 3 और 7

शुभ रंग: पीला और सुनहरा

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!