Dhanu Rashifal 1 March : किस्मत का महा-कनेक्शन ! 1 मार्च को धनु राशि वालों के लिए बन रहे हैं विदेश यात्रा और धन लाभ के प्रबल योग

Dhanu Rashifal 1 March : मार्च महीने का आगाज़ धनु राशि के जातकों के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। ग्रहों की चाल आपके भाग्य भाव को सक्रिय कर रही है, जिससे 1 मार्च का दिन आपके लिए 'किस्मत का महा-कनेक्शन' साबित होगा। यदि आपकी राशि धनु है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके लिए सात समंदर पार से खुशियां और धन लाभ के द्वार खुलने वाले हैं।

विदेश यात्रा और ग्लोबल कनेक्शन

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाने वाला है। यदि आप लंबे समय से विदेश जाने की फाइल लगाकर बैठे थे, तो आज उससे जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, उन्हें आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट या विदेशी क्लाइंट मिल सकता है। छात्र जो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन आवेदन करने या स्कॉलरशिप की खबर पाने के लिए उत्तम है।

आर्थिक स्थिति

धन लाभ के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में मजबूती से खड़ा है। पुराने किए गए निवेश, विशेषकर शेयर बाजार या कमोडिटी में, आज आपको बड़ा मुनाफा दे सकते हैं। पैतृक संपत्ति या किसी पुराने कानूनी विवाद के सुलझने से अचानक धन की आवक हो सकती है। आपकी आर्थिक योजनाएं सफल होंगी और आप भविष्य के लिए एक बड़ा फंड इकट्ठा करने में कामयाब रहेंगे।

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता और साहसी फैसलों की तारीफ होगी। ऑफिस में आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा। बॉस आपके काम करने के तरीके से प्रभावित होकर आपको कोई बड़ी लीडरशिप भूमिका दे सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन अपने काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। नई पार्टनरशिप के लिए समय अनुकूल है।

लव लाइफ और परिवार

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। आप मिलकर घर के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल या धार्मिक आयोजन में जाने का मन बन सकता है।

सेहत

आज आप खुद को बहुत सकारात्मक महसूस करेंगे। मानसिक तनाव कम होगा और आप शारीरिक रूप से भी काफी सक्रिय रहेंगे। आज खूब पानी पिएं और Meditation के लिए थोड़ा समय निकालें।

आज का महा-उपाय

उपाय: सुबह स्नान के बाद माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पीले रंग के वस्त्र पहनें और किसी मंदिर में चने की दाल या केले का दान करें। यह उपाय आपकी किस्मत के कनेक्शन को और मजबूत कर देगा।

शुभ रंग: पीला और सुनहरा

शुभ अंक: 3 और 9

