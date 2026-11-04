Dhirendra Shastri Shivpuri Controversy: धीरेंद्र शास्त्री ने ‘कृष्ण-टेढ़े’ बयान पर 2 बार माफी मांगी

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर विवाद बढ़ने के बाद 2 बार माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के बीच किसी

छतरपुर (मध्य प्रदेश) (एजैंसी): बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर विवाद बढ़ने के बाद 2 बार माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के बीच किसी तरह का अंतर बताने की नहीं थी और यदि उनकी बातों से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए क्षमा चाहते हैं।

शिवपुरी जिले के करैरा में आयोजित रामकथा के दौरान शास्त्री ने भगवान राम और श्री कृष्ण के स्वरूप की तुलना करते हुए कहा था कि श्री राम सीधे हैं, जबकि श्री कृष्ण तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं।