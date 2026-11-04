राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, बोले- वोट चोरी के आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रहे?

मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह का दावा है कि देश में 3 करोड़ घुसपैठिए हैं। खड़गे ने सवाल किया कि इतने साल तक गृह मंत्री रहने के बावजूद वह अवैध रूप से भारत में लोगों के आने को क्यों नहीं...

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के आरोपों पर जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री बार-बार 'दिमागी नक्सल' जैसे बयान दे रहे हैं। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती दी है, लेकिन वह इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पांच बार अपना रुख बदला है। इसमें फॉर्म-6 भी शामिल है, जिसे कथित तौर पर चुनाव आयोग के कुछ अन्य आयुक्तों ने गैरकानूनी बताया था।

खड़गे ने अमित शाह और बीजेपी को भी घेरा

मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह का दावा है कि देश में 3 करोड़ घुसपैठिए हैं। खड़गे ने सवाल किया कि इतने साल तक गृह मंत्री रहने के बावजूद वह अवैध रूप से भारत में लोगों के आने को क्यों नहीं रोक पाए। उन्होंने गृह मंत्री की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की मांग और दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई बड़ी 'वोट बचाओ' रैली से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह परेशान हैं। उन्होंने संसद सत्र को लेकर भी सवाल उठाए। खड़गे के मुताबिक, संसद का पिछला सत्र खत्म हुए 83 दिन हो चुके हैं और अब सरकार विशेष सत्र बुलाने की बात कर रही है। खड़गे ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वह संसद में आएं, पत्रकारों के सामने खुलकर सवालों का जवाब दें और राहुल गांधी के साथ बहस करें। उन्होंने पूछा कि आखिर वोट चोरी क्यों की गई?

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी खुली बहस की चुनौती

दरअसल, राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी ताकतों से संबंधों के आरोपों पर खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री को उनकी चुनौती दिए हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी जगह और मंच चुन सकते हैं। इस बहस में मीडिया और देश के युवा भी मौजूद रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि बहस का मुद्दा यह होगा कि देश विरोधी कौन है और विदेशी ताकतों से किसके संबंध हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस बहस के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत को जज बनाया जा सकता है।

विदेशी ताकतों की मदद लेने का लगाया था आरोप

राहुल गांधी ने इससे पहले आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी ताकतों की मदद से प्रधानमंत्री बने और अब भी विदेशी ताकतों के सहारे सत्ता में बने हुए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि भारत की वित्तीय व्यवस्था को विदेशी ताकतों का समर्थन और नियंत्रण हासिल है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा था कि वह किसी भी मंच और किसी भी समय खुली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था कि अगर उनमें हिम्मत है तो सामने आकर सवालों का जवाब दें।

पीएम मोदी के बयान के बाद शुरू हुआ विवाद

यह पूरा विवाद गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के बाद शुरू हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि विपक्ष अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने के बजाय देश के विकास में बाधा डालने का काम कर रहा है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब राहुल गांधी की खुली बहस की चुनौती और मल्लिकार्जुन खड़गे के हमले से राजनीतिक विवाद और बढ़ गया है।