Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | बार-बार आता है नौकरी खोने का सपना ? समझिए आपके मन का छिपा संदेश

बार-बार आता है नौकरी खोने का सपना ? समझिए आपके मन का छिपा संदेश

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 02:55 PM

dream meaning

Dream Meaning : भारतीय स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हर डरावना सपना बुरा परिणाम नहीं देता। कई बार विपरीत स्वप्न की अवधारणा काम करती है, जहां बुरा सपना आने का अर्थ भविष्य में कुछ शुभ होना होता है। लेकिन, यदि एक ही सपना बार-बार आए, तो यह चेतावनी या...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Dream Meaning : भारतीय स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हर डरावना सपना बुरा परिणाम नहीं देता। कई बार विपरीत स्वप्न की अवधारणा काम करती है, जहां बुरा सपना आने का अर्थ भविष्य में कुछ शुभ होना होता है। लेकिन, यदि एक ही सपना बार-बार आए, तो यह चेतावनी या आत्म-मंथन का संकेत है।  यदि आप वर्तमान नौकरी में खुद को अस्थिर महसूस कर रहे हैं, तो स्वप्न शास्त्र कहता है कि यह आपके भीतर के डर का प्रतिबिंब है।  नौकरी छूटना अक्सर एक अध्याय के समाप्त होने और दूसरे के शुरू होने का प्रतीक है।

 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण: मन का छिपा संदेश
मनोविज्ञान के अनुसार, सपने हमारे दबे हुए तनाव का परिणाम होते हैं। नौकरी खोने के सपने के पीछे निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं:

आत्मविश्वास की कमी 
शायद आपको लगता है कि आप अपनी वर्तमान जिम्मेदारी को निभाने के लायक नहीं हैं। इसे 'इम्पोस्टर सिंड्रोम' भी कहा जाता है, जहाँ व्यक्ति को डर लगता है कि जल्द ही सबको उसकी "कमी" के बारे में पता चल जाएगा और उसे निकाल दिया जाएगा।

और ये भी पढ़े

नियंत्रण खोने का डर 
नौकरी हमारे जीवन में स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक है। यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ चीजें आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही हैं, तो आपका दिमाग उसे 'नौकरी जाने' के रूप में दिखा सकता है।

अत्यधिक कार्यभार 
कभी-कभी हम काम से इतने थक जाते हैं कि हमारा मन उस स्थिति से भागना चाहता है। नौकरी से निकाले जाने का सपना वास्तव में 'आराम करने की इच्छा' का एक विकृत रूप हो सकता है।

इन सपनों से कैसे निपटें ?

अपनी स्किल्स का आकलन करें: डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका 'तैयारी' है। अगर आप अपने काम में माहिर हैं, तो अवचेतन मन धीरे-धीरे शांत हो जाएगा।
तनाव प्रबंधन: सोने से पहले ध्यान करें। जर्नलिंग करें यानी अपने डरों को एक कागज पर लिखें। जब डर कागज पर आ जाता है, तो दिमाग उसे प्रोसेस करना आसान पाता है।

सकारात्मक प्रतिज्ञान : रात को सोते समय खुद से कहें, "मैं सुरक्षित हूँ और अपनी नौकरी में कुशल हूँ।"

आध्यात्मिक उपाय
हनुमान चालीसा का पाठ: डर और असुरक्षा को दूर करने के लिए इसे सर्वोत्तम माना गया है।
पक्षियों को दाना डालें: माना जाता है कि इससे करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।
सोने की दिशा: सुनिश्चित करें कि आपका सिर दक्षिण (South) दिशा में हो, जिससे गहरी और शांतिपूर्ण नींद आए।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!