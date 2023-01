Guru Pradosh Vrat: आज करें ये काम, जीवन में भरा रहेगा धन और प्यार

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 19 Jan, 2023 07:33 AM

आज 19 जनवरी को माघ मास में पड़ने वाली त्रयोदिशी तिथि है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा। जीवन की हर समस्या का हल प्राप्त करने के लिए इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए।

Guru Pradosh Vrat 2023: आज 19 जनवरी को माघ मास में पड़ने वाली त्रयोदिशी तिथि है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा। जीवन की हर समस्या का हल प्राप्त करने के लिए इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। यहां कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, जिन्हें करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।





Guru Pradosh Vrat Upay: किसी भी तरह की समस्या से मुक्ति पाने के लिए सबसे सरल उपाय है, भगवान शिव की आराधना। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा दिखावे की जरुरत नहीं होती, उनके लिए सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लौटा जल ही काफी है।



To bring peace in married life शादीशुदा जीवन में शांति लाने के लिए: अगर कोई व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन से बहुत परेशान है तो उसे प्रदोष के दिन शाम के समय जल में थोड़े से गुड़ और काले तिल मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान जीवन में गुड़ की तरह मिठास भर देते हैं।



To get rid of diseases बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए: प्रदोष के दिन काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए अगर जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रदोष के दिन तिल का दान अवश्य करें। इसके अलावा शाम के समय गुलाब की फूल पत्तियों का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव पर चढ़े हुए रस को थोड़ा सा जरूर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सारी नकारात्मकता को दूर कर देते हैं।





To keep blessings in the house घर में बरकत बनाए रखने के लिए : बहुत कोशिशों के बाद भी अगर घर में धन का अभाव समाप्त नहीं हो रहा है तो प्रदोष की शाम शिव परिवार की पूजा करें। ऐसा करने से महादेव की अपरम्पार कृपा बनी रहेगी।



To get a promotion in the workplace कार्यक्षेत्र में प्रमोशन पाने के लिए: कार्यस्थल पर प्रमोशन पाने के लिए भोलेनाथ की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए :



Shiv Mantra: ॐ नमो शिवाय गुरु देवाय नम:।।





Guru Pradosh Vrat special Upay:माघ महीने में गुरु प्रदोष के दिन तिल दान और सेवन का बहुत महत्व है। शिवलिंग पर तिल से अभिषेक करें। पक्षियों को तिल डालें। भगवान शिव को तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगाकर गरीबों में बांटने के बाद परिवार के साथ सेवन करें। जीवन में धन और प्यार बनाए रखने के लिए आज ये उपाय जरुर करें।