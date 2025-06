Guruwar Ke Totke: तरक्की की राह को आसान बनाएंगे आज किए गए ये उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 19 Jun, 2025 09:57 AM

Guruwar Ke Totke: सुखी जीवन की कामना हर किसी को होती है और इसे पूर्ण करने के लिए हर व्यक्ति मुमकिन कोशिश करता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। आज के दिन इनसे जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली में चल रहा ग्रह दोष भी दूर हो जाता है और साथ ही साथ तरक्की के राह में आने वाली परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं, जीवन की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए-

Make saffron kheer on Thursday गुरुवार के दिन बनाए केसर वाली खीर

ज्यादतार लोग पैसों से जुड़ी परेशानियों में घिरे रहते हैं। ऐसे में अगर आज के दिन किया गया ये छोटा सा उपाय जीवन की हर समस्या को दूर कर सकता है। गुरुवार के दिन चावल की खीर बनाकर उसमे केसर डाल दें। इसके बाद भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाकर खुद ग्रहण कर लें।

Do parikrama of banana tree on Thursday गुरुवार को करें केले के पेड़ की परिक्रमा

शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। अगर करियर में किसी रूकावट का सामना करना पड़ रहा है तो इस दिन केले की परिक्रमा करना काफी शुभ माना गया है। 7 बार केले के पेड़ की परिक्रमा करने से रुकावटें दूर हो जाती हैं।

By doing this remedy, chances of promotion will be made इस उपाय को करने से बनेंगे प्रमोशन के योग

अगर कोई व्यक्ति जल्द से जल्द जॉब में प्रमोशन पाना चाहता है तो उसे आज के दिन केसर, पीला चंदन या हल्‍दी का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति को कभी भी परेशानियों का मुंह नहीं देखना पड़ता।

इसी के साथ अगर संभव हो तो गुरुवार का व्रत रख के इन मंत्रों का जाप करें-

Mantra मंत्र: ॐ बृं बृहस्पतये नमः।।

ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः।।

ॐ ह्रीं नमः।

ॐ ह्रां आं क्षंयों सः ।।

ॐ विनियोगाय नम:

ऊं अंशगिरसाय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो जीव: प्रचोदयात्।