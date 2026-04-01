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Hanuman Jayanti 2026 : हनुमान जयंती पर राशि अनुसार करें ये दान, बजरंगबली करेंगे हर इच्छा पूरी

Edited By Updated: 01 Apr, 2026 01:20 PM

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Hanuman Jayanti 2026 : हनुमान जयंती का पर्व संकटमोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में हनुमान जयंती का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह पर्व विशेष ज्योतिषीय योगों के बीच आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी...

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Hanuman Jayanti 2026 : हनुमान जयंती का पर्व संकटमोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में हनुमान जयंती का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह पर्व विशेष ज्योतिषीय योगों के बीच आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी अजर-अमर हैं और कलयुग में अपने भक्तों की पुकार सबसे जल्दी सुनते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि हनुमान जयंती के दिन अपनी राशि के अनुसार दान-पुण्य किया जाए, तो बजरंगबली न केवल कष्टों को हर लेते हैं, बल्कि भक्तों की हर मनोकामना को सिद्ध भी करते हैं। आइए जानते हैं राशि अनुसार किए जाने वाले विशेष दान।

Hanuman Jayanti 2026

राशि अनुसार दान और उपाय
ज्योतिष शास्त्र में दान का विशेष महत्व है। सही वस्तु का दान करने से ग्रहों की प्रतिकूलता समाप्त होती है। यहां आपकी राशि के अनुसार सुझाव दिए गए हैं:

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मेष राशि (Aries)
मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो हनुमान जी का ही प्रतिनिधि ग्रह माना जाता है।

क्या दान करें: हनुमान जयंती पर आप लाल बूंदी के लड्डू या लाल कपड़ा दान करें।

उपाय: हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं। इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी।

 वृषभ राशि (Taurus)
इस राशि के जातकों के लिए हनुमान जी की कृपा सुख-समृद्धि लाती है।

क्या दान करें: मंदिर में नारियल या सफेद बर्फी दान करें।

उपाय: रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें। इससे पारिवारिक कलह शांत होगी।

मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि वालों के लिए यह दिन वाणी और बुद्धि में प्रखरता लाने वाला है।

क्या दान करें: आप हनुमान जी के मंदिर में साबुत मूंग की दाल या तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें।

उपाय: हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा।

कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के जातकों को मानसिक शांति के लिए हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए।

क्या दान करें: मंदिर में कच्चा दूध या चावल का दान करें।

उपाय: बजरंगबली को पीले फूल चढ़ाएं और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का जाप करें।

सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों के लिए हनुमान जी का पूजन आत्मविश्वास में वृद्धि करता है।

क्या दान करें: गेहूं या गुड़ का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ है।

उपाय: हनुमान जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर "आदित्य हृदय स्तोत्र" का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo)
कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कन्या राशि वाले यह दान करें।

क्या दान करें: मंदिर के पुजारी को हरे फल या मूंगा (दान स्वरूप) दें।

उपाय: हनुमान जी को पान का बीड़ा (बिना तंबाकू वाला) अर्पित करें।

तुला राशि (Libra)
तुला राशि वालों के लिए हनुमान जयंती सुख-साधनों में वृद्धि का योग बनाती है।

क्या दान करें: सफेद वस्त्र या बताशे का दान गरीबों में करें।

उपाय: हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और उसे प्रसाद रूप में वितरित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
इस राशि का स्वामी भी मंगल है। हनुमान जी की पूजा आपके शत्रुओं का नाश करेगी।

क्या दान करें: मसूर की दाल या तांबे का बर्तन दान करें।

उपाय: सिंदूर का लेप हनुमान जी की प्रतिमा पर लगाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

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धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का समय है।

क्या दान करें: चना दाल या पीले वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ होगा।

उपाय: हनुमान बाहुक का पाठ करें, जिससे शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी।

मकर राशि (Capricorn)
चूंकि मकर राशि पर शनि का प्रभाव रहता है और हनुमान जी शनि देव के अधिपति हैं, इसलिए यह दिन आपके लिए खास है।

क्या दान करें: काले तिल या सरसों का तेल दान करें।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें।

 कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती या ढैया से राहत के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए।

क्या दान करें: लोहे की वस्तु या काले उड़द की दाल का दान करें।

उपाय: मंदिर में हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर माथे पर लगाएं।

मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातक अपने भाग्य को जगाने के लिए निम्न दान करें।

क्या दान करें: केले या धार्मिक पुस्तकें दान करें।

उपाय: हनुमान जी को केसरिया रंग का तिलक लगाएं और पीले पुष्प अर्पित करें।

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