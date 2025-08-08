Main Menu

  • Heramba Sankashti Chaturthi: जीवन में चल रही है परेशानी तो हेरम्ब संकष्टी पर करें यह चमत्कारी स्तुति का पाठ

Edited By Sarita Thapa,Updated: 11 Aug, 2025 03:00 PM

heramba sankashti chaturthi

Heramba Sankashti Chaturthi: हिंदू धर्म में हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। यह विशेष दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, जो संकटों को हरने और जीवन में सुख-शांति लाने वाले देवता हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Heramba Sankashti Chaturthi: हिंदू धर्म में हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। यह विशेष दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, जो संकटों को हरने और जीवन में सुख-शांति लाने वाले देवता हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा और स्तुति से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं। इस बार हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। मान्यता है कि हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश स्तुति का पाठ करने से आंतरिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें हर कठिनाई से पार पाने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं गणेश स्तुति के पाठ के बारे में-

PunjabKesari Heramba Sankashti Chaturthi

गणेश स्तुति का पाठ Ganesh Stuti

मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम्।

अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् ।। १।।

नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जकं नताधिकापदुद्धरम् ।

सुरेश्वरमं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ।। २।।

समस्तलोकशंकरं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम् ।

कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ।। ३।।

PunjabKesari Heramba Sankashti Chaturthi

अकिंचनार्तिमार्जनं चिरंतनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् ।

प्रपञ्चनाशभीषणं धनंजयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् ।।४।।

नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजमचिन्त्यरुपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनम्।

हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम् ।। ५।।

महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् ।

अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोऽचिरात् ।। ६।।

मंगलमुर्ती मोरया।।

PunjabKesari Heramba Sankashti Chaturthi

