Holashtak 2026 : होलाष्टक में मिलेगा सौभाग्य का साथ, इस मूलांक के पूरे होंगे अधूरे सपने

31 Jan, 2026 04:46 PM

holashtak 2026

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Holashtak 2026 : होलाष्टक का समय हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। होली से ठीक आठ दिन पहले शुरू होने वाली इस अवधि को सामान्यतः शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है, लेकिन अंक ज्योतिष और अध्यात्म के नजरिए से यह समय अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने और कुछ विशेष मूलांकों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला होता है।

वर्ष 2026 में होलाष्टक की शुरुआत 23 फरवरी से हो रही है, जो 3 मार्च तक चलेगी। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस बार का होलाष्टक कुछ खास मूलांकों के लिए सौभाग्य का साथ लेकर आ रहा है, जिससे उनके वर्षों से अधूरे सपने पूरे होने की संभावना है। 2026 के होलाष्टक में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि यह ऊर्जा नकारात्मक होने के बजाय कुछ विशेष अंकों के लिए 'सिद्धि' और 'सफलता' में बदलने वाली है।

Holashtak 2026

इस मूलांक की चमकेगी किस्मत: मूलांक 1 (Number 1)
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक का स्वामी सूर्य है। 2026 के होलाष्टक में मूलांक 1 के जातकों पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है।

अधूरे सपने होंगे पूरे
मूलांक 1 के जातक स्वभाव से नेतृत्व करने वाले और महत्वाकांक्षी होते हैं। पिछले कुछ समय से आपके जो प्रोजेक्ट्स या करियर से जुड़े सपने अटके हुए थे, वे इस होलाष्टक की अवधि में गति पकड़ेंगे। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं या व्यापार विस्तार का सोच रहे हैं, तो होलाष्टक के दौरान आपको कोई बड़ा ऑफर या आइडिया मिल सकता है।  रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं। संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं।

Holashtak 2026

अन्य भाग्यशाली मूलांक जिन्हें मिलेगा सौभाग्य का साथ

मूलांक 3 (Number 3)
(जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30) मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति हैं। होलाष्टक में आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। शिक्षा और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आप किसी बड़े लक्ष्य को पाने में सफल रहेंगे।

मूलांक 5 (Number 5)
(जन्म तारीख: 5, 14, 23) बुध के स्वामित्व वाले इस मूलांक के लोगों के लिए संचार और निवेश के रास्ते खुलेंगे। होलाष्टक के दौरान आपकी बुद्धिमत्ता आपको किसी बड़ी परेशानी से बाहर निकालेगी। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए कोई सकारात्मक खबर आ सकती है।

Holashtak 2026
 

