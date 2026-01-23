Main Menu

    Jagannath Temple Puri : जगन्नाथ मंदिर में धमकी के बाद कड़ा पहरा, पूरे पुरी में हाई अलर्ट

Jagannath Temple Puri : जगन्नाथ मंदिर में धमकी के बाद कड़ा पहरा, पूरे पुरी में हाई अलर्ट

23 Jan, 2026

jagannath temple puri

Jagannath Temple Puri : देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर को सोशल मीडिया पर बम धमकी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गए हैं। धमकी के तुरंत बाद मंदिर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

Jagannath Temple Puri : देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर को सोशल मीडिया पर बम धमकी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गए हैं। धमकी के तुरंत बाद मंदिर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

एक संदिग्ध व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वह मंदिर में बम विस्फोट करेगा। इस जानकारी के मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है और साइबर टीम उस व्यक्ति के अकाउंट और लोकेशन का पता लगा रही है।

मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई
पुरी पुलिस ने मंदिर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा जांच सख्त कर दी गई है। श्रद्धालुओं की जांच मेटल डिटेक्टर और CCTV कैमरों के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा मंदिर के आसपास बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की भी तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

जगन्नाथ मंदिर बारहवीं सदी का प्राचीन मंदिर है और यह देश–विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि श्रद्धालु बिना किसी डर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सभी सुरक्षा उपाय किए जा चुके हैं।

जांच जारी, पुलिस अलर्ट मोड में
पुरी SP ने कहा कि धमकी देने वाले की पहचान जल्द की जाएगी। साइबर सेल लगातार प्रयास कर रही है कि संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंचा जाए। फिलहाल पूरे शहर में हाई अलर्ट है और पुलिस किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती।

