Kamada Ekadashi 2026 : कामदा एकादशी पर चंद्र का राशि-नक्षत्र गोचर, इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की विशेष कृपा

Kamada Ekadashi 2026 : हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है, जिसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व अत्यंत अधिक है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य की...

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Kamada Ekadashi 2026 : हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है, जिसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व अत्यंत अधिक है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। वर्ष 2026 में कामदा एकादशी पर ग्रहों की स्थिति और विशेष रूप से चंद्रमा का राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा।

चंद्र का राशि-नक्षत्र गोचर और विशेष योग

कामदा एकादशी 2026 के दिन ग्रहों की स्थिति अत्यंत दुर्लभ संयोग बना रही है। इस दिन चंद्रमा का संचरण भक्तों के मानसिक और आर्थिक पक्ष को गहराई से प्रभावित करेगा।

चंद्रमा का राशि परिवर्तन

29 मार्च 2026 को चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क से निकलकर सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। कर्क से सिंह में चंद्रमा का यह गोचर मानसिक द्वंद्व को समाप्त कर आत्मविश्वास में वृद्धि लाएगा। यह समय धार्मिक अनुष्ठान और संकल्प लेने के लिए सर्वोत्तम है।

नक्षत्र गोचर

इस दिन चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र (बुध द्वारा शासित) से मघा नक्षत्र (केतु द्वारा शासित) में प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्र को 'पितृ' नक्षत्र भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ पितरों का तर्पण या स्मरण करना विशेष फलदायी होगा।

शिववास और गजेसरी योग

2026 की इस एकादशी पर शिववास योग का निर्माण हो रहा है, जो आध्यात्मिक साधना के लिए उत्तम है। साथ ही, कुछ गणनाओं के अनुसार इस अवधि में गजेसरी योग का प्रभाव भी रहेगा, जो मान-सम्मान और धन प्राप्ति में सहायक होता है।

इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की विशेष कृपा

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का सिंह राशि में जाना पांचवें भाव को सक्रिय करेगा। भगवान विष्णु की कृपा से अटके हुए काम पूरे होंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वृषभ राशि (Taurus)

शुक्र की इस राशि के लिए चंद्रमा का गोचर सुख-सुविधाओं में वृद्धि लाएगा। यदि आप भूमि या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय शुभ है। विष्णु जी की कृपा से पारिवारिक कलह समाप्त होगी।

सिंह राशि (Leo)

चूंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं इसलिए आपका प्रभाव और तेज बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए यह एकादशी भाग्य उदय करने वाली होगी। चंद्रमा का गोचर आपके नौवें भाव को प्रभावित करेगा। लंबी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

कुंभ राशि (Aquarius)

कामदा एकादशी का व्रत कुंभ राशि वालों के लिए मानसिक शांति लेकर आएगा। साझेदारी के व्यापार में लाभ होगा और जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।