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Kanya Rashifal 23 March : कन्या राशि का महा-उदय ! 23 मार्च को बनेगा दुर्लभ राजयोग, समाज में बढ़ेगी आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान

Edited By Updated: 23 Mar, 2026 02:11 AM

kanya rashifal 23 march

ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि को बुद्धिमत्ता, शुद्धता और सटीकता की राशि माना जाता है, जिसका स्वामी ज्ञान का कारक बुध है। 23 मार्च 2026 की सुबह कन्या राशि के जातकों के लिए एक नई चेतना और शक्ति लेकर आ रही है।

Kanya Rashifal 23 March : ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि को बुद्धिमत्ता, शुद्धता और सटीकता की राशि माना जाता है, जिसका स्वामी ज्ञान का कारक बुध है। 23 मार्च 2026 की सुबह कन्या राशि के जातकों के लिए एक नई चेतना और शक्ति लेकर आ रही है। ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ स्थिति बन रही है, जिसे ज्योतिषीय गणना में 'महा-उदय' का नाम दिया गया है। आपकी कुंडली के केंद्र भावों में बन रहा 'राजयोग' आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने और आपको समाज के शिखर पर ले जाने के लिए तैयार है।

आज का मुख्य भाव
कन्या राशि वाले पिछले कुछ समय से खुद को थोड़ा उपेक्षित या कमतर आंक रहे थे। लेकिन 23 मार्च को बुध और बृहस्पति की विशेष दृष्टि आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगी। आज आप जो भी कहेंगे, दुनिया उसे सुनेगी। यह दिन आपकी पुरानी पहचान को मिटाकर एक नई और शक्तिशाली छवि गढ़ने का है।

सामाजिक प्रतिष्ठा
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन 'सम्मान' का दिन है। यदि आप सामाजिक कार्यों, राजनीति या किसी संगठन से जुड़े हैं, तो आज आपकी लोकप्रियता में भारी इजाफा होगा। आपके द्वारा लिए गए पुराने फैसलों की आज तारीफ होगी और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। किसी सार्वजनिक समारोह या आधिकारिक बैठक में आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपकी वाकपटुता और तर्क शक्ति आज विरोधियों का मुंह बंद कर देगी। यदि किसी गलतफहमी के कारण आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची थी, तो आज सत्य सामने आएगा और आपकी खोई हुई इज्जत वापस मिलेगी।

करियर और पेशेवर जीवन
आज आप जिस काम को हाथ लगाएंगे, वह सोना बन जाएगा। ऑफिस में आज आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स आज चरम पर होंगी। आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आज आपको एक अलग नजरिए से देखेंगे। आपकी मेहनत को अब केवल 'काम' नहीं, बल्कि 'कला' के रूप में सराहा जाएगा। जो जातक लेखन, पत्रकारिता, शिक्षा या वकालत के पेशे में हैं, उनके लिए आज का दिन 'पुरस्कार' जैसा है। आपकी कलम और आपकी आवाज आज क्रांति ला सकती है।

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आर्थिक पक्ष
प्रतिष्ठा के साथ-साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी आज आप पर बनी रहेगी। आज आप अपनी सुख-सुविधाओं और स्टेटस को बढ़ाने के लिए किसी बड़ी संपत्ति या लग्जरी वाहन की बुकिंग कर सकते हैं। किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से जुड़े कानूनी मामले में फैसला आपके पक्ष में आने से आर्थिक मजबूती मिलेगी। आज आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए किसी महंगे कोर्स या ट्रेनिंग पर धन खर्च करेंगे, जो भविष्य में आपके 'मार्केट वैल्यू' को बढ़ाएगा।

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन
आपके परिवार के लिए आज गर्व करने का दिन है। आपकी किसी बड़ी उपलब्धि के कारण आपके माता-पिता का सिर गर्व से ऊँचा होगा। घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा और उत्सव जैसा माहौल होगा। जीवनसाथी के साथ आपके वैचारिक मतभेद खत्म होंगे। वे आपकी सफलता को अपनी सफलता मानकर आपका पूरा सहयोग करेंगे। बच्चों की ओर से किसी बड़ी प्रतियोगिता में जीत की खबर मिल सकती है, जिससे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और बढ़ेगी।

मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य
जब समाज में सम्मान बढ़ता है, तो मानसिक स्वास्थ्य अपने आप बेहतर हो जाता है। आज आप खुद को बहुत सकारात्मक और शक्तिशाली महसूस करेंगे। पुरानी चिंताएं और घबराहट खत्म होगी। आपके चेहरे पर एक विशेष तेज दिखेगा। अपनी दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन रखें। ज्यादा बोलने या लगातार मीटिंग्स की वजह से गले में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसलिए गुनगुने पानी का सेवन करें।

विद्यार्थियों के लिए विशेष संदेश
कन्या राशि के छात्रों के लिए आज का दिन 'ज्ञान के उदय' का है। यदि आप किसी स्कॉलरशिप या विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन कर चुके हैं, तो आज सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। आपकी एकाग्रता आज बेमिसाल होगी।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय 
बुध देव की स्तुति: भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें।

पक्षियों को खिलाएं: पक्षियों को हरा मूंग या भीगा हुआ अनाज डालें। यह आपके व्यापार और प्रतिष्ठा के लिए शुभ है।

पेड़ लगाएं: यदि संभव हो तो आज एक तुलसी का पौधा लगाएं या किसी सार्वजनिक स्थान पर छायादार वृक्ष लगाएं।

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: पन्ना हरा और सफेद 
भाग्यशाली अंक: 5, 14 और 23

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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