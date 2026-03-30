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Kark Rashifal 1 April : 1 अप्रैल को दुनिया को बनाएंगे फूल या खुद बनेंगे ? हंसी-खुशी और तरक्की से भरा होगा आपका दिन

Edited By Updated: 01 Apr, 2026 01:30 AM

kark rashifal 1 april

कर्क राशि के जातक अपनी संवेदनशीलता, गहरे अंतर्मन और ममतामयी स्वभाव के लिए पहचाने जाते हैं। 1 अप्रैल का दिन, जिसे पूरी दुनिया मूर्ख दिवस के रूप में मनाती है, इस बार कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेकर आया है।

Kark Rashifal 1 April : कर्क राशि के जातक अपनी संवेदनशीलता, गहरे अंतर्मन और ममतामयी स्वभाव के लिए पहचाने जाते हैं। 1 अप्रैल का दिन, जिसे पूरी दुनिया मूर्ख दिवस के रूप में मनाती है, इस बार कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेकर आया है। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा इस दिन एक ऐसी स्थिति में है, जो आपको मानसिक रूप से सक्रिय और भावुक रूप से मजबूत बनाएगा। सवाल यह है कि क्या आज आप अपनी चतुराई से दुनिया को प्रभावित करेंगे, या अपनी मासूमियत के कारण खुद किसी के मजाक का केंद्र बनेंगे? चलिए, सितारों की चाल से समझते हैं आज का पूरा लेखा-जोखा।

ग्रहों का तालमेल: कर्क राशि की कुंडली में 'राजयोग' जैसी स्थिति
1 अप्रैल 2026 को आपकी कुंडली के सितारे कुछ इस प्रकार सजे हैं। चंद्रमा पर गुरु की शुभ दृष्टि आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएगी। यह स्थिति 'गजकेसरी' जैसा प्रभाव देती है, जिससे बिगड़े काम बनने लगते हैं। मंगल की उपस्थिति आपको ऊर्जावान बनाएगी, लेकिन घर-परिवार के मामलों में थोड़ी तीखी बहस की संभावना भी पैदा कर सकती है। शनि देव आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, जो यह संकेत देते हैं कि आज की गई मेहनत का फल लंबे समय तक मिलेगा।

करियर और व्यापार
कर्क राशि के नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए 1 अप्रैल का दिन सफलता का उत्सव साबित हो सकता है। आज ऑफिस का माहौल बहुत हल्का-फुल्का रहेगा। आपके उच्च अधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। मुमकिन है कि किसी मजाक-मजाक की चर्चा के बीच आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन का संकेत मिल जाए। 1 अप्रैल है, इसलिए किसी भी 'ऑफिशियल मेल' या 'नोटिस' पर तब तक भरोसा न करें जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए। सहकर्मी आपके साथ छोटा-मोटा प्रैंक कर सकते हैं, उसे खेल भावना से लें। आपकी सकारात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी।

व्यापारियों के लिए
व्यापार में आज बुद्धि और चातुर्य का दिन है। यदि आप प्रॉपर्टी, चांदी या डेयरी उत्पाद के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन मुनाफे वाला रहेगा। आपकी बातचीत करने की कला आज ग्राहकों को आकर्षित करेगी। लोग आपकी बातों पर यकीन करेंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी। आज आप अपनी चतुराई से प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर मार्केट लीडर बन सकते हैं।

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आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से 1 अप्रैल आपके लिए संतोषजनक रहने वाला है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया था, तो आज याद दिलाने पर वह वापस मिल सकता है। चंद्रमा की स्थिति आपको घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च करने के लिए प्रेरित करेगी। आप कोई नया गैजेट या सजावटी सामान खरीद सकते हैं। आज सोने या म्यूचुअल फंड में निवेश करना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
कर्क राशि के लोग अपने परिवार से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। आज का दिन अपनों के साथ ठहाके लगाने का है।जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। शाम को आप साथ मिलकर कोई फिल्म देख सकते हैं या पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं। आपका साथी आपके लिए कोई 'सरप्राइज' प्लान कर सकता है। अगर आप किसी से प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ है। आपकी मासूमियत और ईमानदारी सामने वाले का दिल जीत लेगी। घर में बच्चों के साथ आप खुद भी बच्चा बन जाएंगे, जिससे मानसिक तनाव छूमंतर हो जाएगा।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। चूंकि आपकी राशि जल तत्व प्रधान है, इसलिए खूब पानी पिएं। इससे आपकी त्वचा और ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा। मानसिक शांति के लिए आज चंद्र नमस्कार या ध्यान  करना फायदेमंद होगा। शाम को किसी जलाशय या पार्क के पास टहलना आपको नई ताजगी देगा।

1 अप्रैल के लिए विशेष सावधानियां 
जल्दबाजी में प्रतिक्रिया: कोई आपको उकसाने के लिए मजाक कर सकता है। तुरंत गुस्सा करने के बजाय स्थिति को समझें। व्यापारिक लेन-देन में कागजों को ठीक से पढ़ें। हंसी-मजाक में कहीं कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। बहुत ज्यादा भावुक होकर किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें।

कर्क राशि के लिए महा-उपाय 
शिव उपासना: भगवान शिव का जलाभिषेक करें। चंद्रमा शिवजी के मस्तक पर विराजमान हैं, उनकी कृपा से आपके सारे मानसिक कष्ट दूर होंगे।

सफेद वस्तुओं का दान: किसी गरीब को दूध, चावल या चीनी का दान करें।

चांदी का प्रयोग: आज चांदी का कोई छल्ला या चेन धारण करना आपके मन को शांत और भाग्य को प्रबल बनाएगा।

आज का भाग्य मीटर 
भाग्य प्रतिशत: 82%

शुभ रंग: सफेद, मोतिया और हल्का गुलाबी

शुभ अंक: 4, 8 और 22

शुभ समय: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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