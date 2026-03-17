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Kark Rashifal 18 March : कर्क राशिफल, आज किस मामले में बरतनी होगी सावधानी ? जानें पूरा भविष्यफल

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 01:30 AM

kark rashifal 18 march

Kark Rashifal 18 March :  18 मार्च, 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए संवेदनशीलता और सतर्कता का मिला-जुला परिणाम लेकर आ रहा है। चंद्रमा के स्वामित्व वाली यह राशि स्वभाव से कोमल और भावुक होती है। आज सितारों की चाल यह संकेत दे रही है कि जहां एक...

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Kark Rashifal 18 March :  18 मार्च, 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए संवेदनशीलता और सतर्कता का मिला-जुला परिणाम लेकर आ रहा है। चंद्रमा के स्वामित्व वाली यह राशि स्वभाव से कोमल और भावुक होती है। आज सितारों की चाल यह संकेत दे रही है कि जहां एक ओर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कुछ विशेष मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक छोटी सी लापरवाही आज आपके बने-बनाए काम बिगाड़ सकती है। आइए जानते हैं आज का पूरा भविष्यफल और वे क्षेत्र जहां आपको संभलकर चलना होगा।

करियर और पेशेवर जीवन
कार्यक्षेत्र में आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। आज ऑफिस में किसी भी प्रकार की गॉसिप या राजनीति से दूर रहें। आपकी कही गई कोई बात तोड़-मरोड़ कर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकती है।  यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन पेपरवर्क साइन करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। धैर्य रखें। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, लेकिन रिवॉर्ड मिलने में थोड़ा समय लग सकता है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन मध्यम फलदायी है। निवेश और खर्चों को लेकर आपको बहुत अनुशासित रहना होगा। आज किसी को भी उधार देने से बचें। आज दिया गया धन वापस मिलने की संभावना बहुत कम है। साथ ही, अनजान कॉल्स या लुभावने ऑफर्स से सावधान रहें। घर की मरम्मत या सुख-सुविधाओं पर अचानक बड़ा खर्च आ सकता है। बजट बनाकर चलें। जमीन या पुराने निवेश से मामूली लाभ होने के योग हैं।

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 प्रेम और पारिवारिक जीवन
कर्क राशि के जातक परिवार से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन आज ग्रहों की स्थिति कुछ तनाव पैदा कर सकती है। आज आपकी 'वाणी' आपके रिश्तों में कड़वाहट घोल सकती है। जीवनसाथी या प्रेमी के साथ बातचीत करते समय पुराने मुद्दों को न उखाड़ें। छोटी सी बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है। बच्चों की सेहत या उनकी पढ़ाई को लेकर मन में चिंता रह सकती है। उनके साथ समय बिताएं और उनकी समस्याओं को सुनें। शाम के समय परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा मानसिक शांति प्रदान करेगी।

 स्वास्थ्य
आज आपकी सेहत काफी हद तक आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करेगी।चंद्रमा की स्थिति के कारण आपको जुकाम, कफ या छाती से संबंधित छोटी परेशानियां हो सकती हैं। ठंडी चीजों के सेवन से पूरी तरह परहेज करें। काम का बोझ आपको थका सकता है, जिससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।पर्याप्त नींद लें और योग का सहारा लें। पानी का अधिक सेवन आपके लिए औषधि का काम करेगा।

 शिक्षा और छात्र जीवन
छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एकाग्रता की कमी महसूस होगी। आज पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। सोशल मीडिया और फालतू की चर्चाओं से दूर रहें। यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा है, तो रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दें।

आज किन 3 मामलों में बरतनी होगी विशेष सावधानी ?

वाहन चलाते समय: आज जल्दबाजी में वाहन न चलाएं। चोट लगने या ट्रैफिक चालान कटने की आशंका है।
दस्तावेजों पर हस्ताक्षर: बिना पढ़े किसी भी कानूनी या व्यावसायिक कागज पर साइन न करें। कोई आपके भोलेपन का फायदा उठा सकता है।
भावुकता में निर्णय: आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा वादा न करें जिसे आप भविष्य में पूरा न कर पाएं।

आज के दिन को शुभ बनाने के उपाय

शिवलिंग पर जल: सुबह स्नान के बाद तांबे या चांदी के लोटे से शिवलिंग पर जल और अक्षत अर्पित करें। इससे मानसिक भ्रम दूर होगा।
माता का आशीर्वाद: आज घर से निकलने से पहले अपनी माता के चरण स्पर्श करें और उनसे थोड़ा सा दही खाकर निकलें।
सफेद वस्तु का दान: किसी निर्धन व्यक्ति को दूध या चावल का दान करना आपके कष्टों को कम करेगा।

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