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Kark Rashifal 24 March : कर्क राशि के जीवन में आने वाला है टर्निंग पॉइंट

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 01:30 AM

kark rashifal 24 march

Kark Rashifal 24 March : 24 मार्च 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए अंतर्मन की आवाज सुनने और बड़े निर्णय लेने का दिन है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो मन, भावनाओं और शीतलता का प्रतीक है। आज ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपके राशि चक्र के भाग्य...

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Kark Rashifal 24 March : 24 मार्च 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए अंतर्मन की आवाज सुनने और बड़े निर्णय लेने का दिन है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो मन, भावनाओं और शीतलता का प्रतीक है। आज ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपके राशि चक्र के भाग्य स्थान और कर्म स्थान के बीच एक ऐसा सेतु बना रही है, जहां आपकी संवेदनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी।

आज का ज्योतिषीय आधार
आज चंद्रमा की स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही आपको थोड़ा भावुक भी बना सकती है। बृहस्पति (गुरु) की शुभ दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिसका अर्थ है कि आज आपको "ईश्वरीय सहायता" प्राप्त होगी। यदि कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो आज उसे पूरा करने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ है।

 करियर और कार्यक्षेत्र
कर्क राशि के जातक अपनी कार्यकुशलता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। आज कार्यस्थल पर आपकी यही खूबियाँ चमकेंगी। दफ्तर में आज माहौल आपके पक्ष में रहेगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आज कोई बड़ा पदभार या महत्वपूर्ण फाइल आपके पास आ सकती है। व्यापार में आज विस्तार का योग है। यदि आप नया निवेश करना चाहते हैं या किसी नई डील पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, तो दोपहर के बाद का समय अत्यंत शुभ है। विदेशी व्यापार या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों को आज उम्मीद से अधिक मुनाफा हो सकता है। कार्यस्थल पर भावनाओं में बहकर कोई पेशेवर निर्णय न लें। दिमाग और दिल के बीच संतुलन बनाना आज जरूरी है।

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आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से 24 मार्च आपके लिए स्थिरता लेकर आया है। एक से अधिक माध्यमों से धन आने के संकेत हैं। यदि आपने पहले कहीं पैसा निवेश किया था, तो आज उसका रिटर्न मिल सकता है। आज आप घर की साज-सज्जा या सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर धन खर्च कर सकते हैं। परिवार की जरूरतों पर होने वाला खर्च आपको मानसिक संतुष्टि देगा। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो आज प्रयास करने पर वह वापस मिल सकता है।

 प्रेम और पारिवारिक जीवन
कर्क राशि के जातकों के लिए परिवार ही उनका संसार होता है। आज का दिन पारिवारिक खुशियों से भरा रहेगा। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और अधिक गहरे होंगे। आप एक-दूसरे की भावनाओं को बिना कहे समझ पाएंगे। शाम को परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या पिकनिक की योजना बन सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज का दिन यादगार रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। अगर आप विवाह की बात घर पर करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है। बच्चों की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

 स्वास्थ्य और जीवनशैली
स्वास्थ्य के प्रति आज आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपको सर्दी-जुकाम या छाती से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। आज आप थोड़े विचारमग्न रह सकते हैं। पुरानी यादें आपको भावुक कर सकती हैं। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। सुबह उठकर प्राणायाम करें और पर्याप्त नींद लें।

आज का बड़ा बदलाव आपके लिए क्या है ?
कर्क राशि वालों के लिए आज का बड़ा बदलाव उनके आत्मविश्वास में आने वाला है। अब तक आप दूसरों की राय पर बहुत निर्भर रहते थे लेकिन आज आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर स्वतंत्र निर्णय लेंगे। यह बदलाव आपके व्यक्तित्व को और निखारेगा और समाज में आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा।

 सावधानियां

अत्यधिक भावुकता: हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, खासकर आर्थिक मामलों में।
क्रोध: छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने से बचें, इससे घर का माहौल खराब हो सकता है।
आलस्य: भाग्य साथ दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेहनत छोड़ दें। अवसरों का लाभ उठाने के लिए सक्रिय रहें।

आज के विशेष उपाय 

शिव उपासना: भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। शिव की पूजा से कर्क राशि वालों के सभी कष्ट दूर होते हैं।
फेद वस्तु का दान: किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद वस्त्र दान करें।
मंत्र: 'ॐ सों सोमाय नम:' मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मन शांत रहेगा और एकाग्रता बढ़ेगी।
माता का आशीर्वाद: घर से निकलने से पहले अपनी माता के पैर छुएं, आज उनका आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा।

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली अंक: 2, 7 और 9
भाग्यशाली रंग: सफेद, सिल्वर और क्रीम।

 


 

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