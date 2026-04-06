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Kark Rashifal 8 April : 8 अप्रैल की तारीख और कर्क राशि का नसीब ! क्या आप जानते हैं आज आपकी राशि में बन रहा है कौन सा राजयोग?

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 01:31 AM

kark rashifal 8 april

8 अप्रैल 2026 की तारीख कर्क राशि के जातकों के लिए सामान्य दिनों से कहीं अधिक प्रभावशाली होने वाली है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज आपकी राशि का स्वामी 'चंद्रमा' एक अत्यंत शुभ स्थिति में गोचर कर रहा है, जो आपकी कुंडली के केंद्र भाव में एक विशेष...

Kark Rashifal 8 April : 8 अप्रैल 2026 की तारीख कर्क राशि के जातकों के लिए सामान्य दिनों से कहीं अधिक प्रभावशाली होने वाली है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज आपकी राशि का स्वामी 'चंद्रमा' एक अत्यंत शुभ स्थिति में गोचर कर रहा है, जो आपकी कुंडली के केंद्र भाव में एक विशेष 'गजकेसरी' या 'अमल कीर्ति' जैसे राजयोग का निर्माण कर रहा है। कर्क राशि वाले स्वभाव से संवेदनशील और भावुक होते हैं, लेकिन आज का यह राजयोग आपको न केवल मानसिक मजबूती देगा, बल्कि आपके मान-सम्मान और धन-दौलत में भी अप्रत्याशित वृद्धि का संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं कि यह राजयोग आपके नसीब में क्या बड़े उलटफेर करने वाला है।

करियर और प्रतिष्ठा में उछाल
यदि आप किसी बड़े पद का इंतजार कर रहे थे, तो आज का राजयोग आपके पक्ष में फैसला सुना सकता है। आपकी मेहनत अब अधिकारियों की नजर में आएगी। समाज और कार्यस्थल पर आपकी 'कीर्ति' बढ़ेगी। जो लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, उन्हें आज कोई बड़ा पद या जनता का भारी समर्थन मिल सकता है। आज आप जो भी निर्णय लेंगे, वह भविष्य में आपको 'लीडर' के रूप में स्थापित करेगा।

आर्थिक स्थिति
राजयोग का सबसे बड़ा असर आपकी तिजोरी पर देखने को मिलेगा। आज फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है या किसी पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। निवेश के लिए आज का दिन 'गोल्डन' है। विशेषकर चांदी, सफेद वस्तुओं या जल से जुड़े व्यवसायों में पैसा लगाना आपको बड़ा मुनाफा दिलाएगा। भाग्य का सितारा बुलंद है, इसलिए आज आपकी आर्थिक योजनाएं सफल होंगी।

पारिवारिक और प्रेम जीवन
राजयोग केवल धन ही नहीं, बल्कि घर में शांति भी लाता है। माता का विशेष सहयोग और आशीर्वाद आज आपके लिए 'ढाल' का काम करेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप मिलकर किसी नई संपत्ति या वाहन की योजना बना सकते हैं। बच्चों की ओर से कोई ऐसी उपलब्धि हासिल होगी जिससे पूरे परिवार का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा।

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सावधानी: अति-उत्साह से बचें
राजयोग के प्रभाव में आकर अहंकार या Overconfidence का शिकार न हों। कर्क राशि के जातकों को आज अपनी गुप्त बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। अपनी सफलता का आनंद लें, लेकिन जमीन से जुड़े रहें।

आज का विशेष महाउपाय
शिवलिंग का अभिषेक: सुबह शिवलिंग पर गंगाजल और कच्चा दूध अर्पित करें। 'ॐ चंद्रशेखराय नमः' का जाप करें।

सफेद वस्तुओं का दान: किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें।

शुभ रंग और अंक: आज आपका शुभ रंग सफेद या सिल्वर है और शुभ अंक 2 है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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