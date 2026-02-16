Main Menu

Kedarnath Dham Opening Date 2026 : केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे

16 Feb, 2026

kedarnath dham opening date 2026

रुद्रप्रयाग (ब्यूरो):  केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल में करीब 6 माह बंद रहने के बाद श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को पुन: खोल दिए जाएंगे।

Kedarnath Dham Opening Date 2026

श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. हरीश गौड़ ने बताया कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रविवार को बाबा केदार के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में परंपरागत पूजा-अर्चना के बाद धर्माचार्यों और वेदपाठियों ने पंचांग गणना कर कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला।

Kedarnath Dham Opening Date 2026

