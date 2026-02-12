Maha Shivratri 2026 : शिवभक्तों को झटका ! महाशिवरात्रि पर नहीं होंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानें कब तक बंद रहेंगे कपाट

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के दर्शन की तैयारी कर रहे भक्तों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है। पुणे जिले में स्थित बारह ज्योतिर्लिंगों में शामिल श्री भीमाशंकर मंदिर इस वर्ष महाशिवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा।...

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के दर्शन की तैयारी कर रहे भक्तों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है। पुणे जिले में स्थित बारह ज्योतिर्लिंगों में शामिल श्री भीमाशंकर मंदिर इस वर्ष महाशिवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और जारी विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।

दरअसल, वर्ष 2027 में नासिक में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भीमाशंकर मंदिर क्षेत्र के व्यापक विकास की योजना को मंजूरी दी है। अनुमान है कि कुंभ के दौरान नासिक-त्र्यंबकेश्वर आने वाले लाखों श्रद्धालु भीमाशंकर में भी दर्शन के लिए पहुंचेंगे। संभावित भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए मंदिर परिसर में बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। प्रशासन का आकलन है कि प्रतिदिन लगभग एक लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना हो सकती है, इसलिए व्यवस्थाओं को पहले से सुदृढ़ किया जा रहा है।

भीड़ प्रबंधन और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार

विकास योजना के अंतर्गत एक विशाल नए सभामंडप का निर्माण, सुरक्षित प्रवेश-निकास मार्ग, सीढ़ियों का पुनर्निर्माण तथा आधुनिक भीड़ नियंत्रण प्रणाली विकसित की जा रही है। पुराना सभामंडप बढ़ती संख्या के अनुरूप पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे हटाकर नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। फिलहाल परिसर में निर्माण सामग्री और भारी मशीनरी मौजूद है, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही जोखिमपूर्ण हो सकती है। इसी कारण प्रशासन ने फिलहाल मंदिर को बंद रखने को ही सुरक्षित विकल्प माना है।

महाशिवरात्रि पर भी रहेंगे कपाट बंद

शुरुआत में महाशिवरात्रि के दौरान सीमित रूप से दर्शन की संभावना पर विचार किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य की गति और सुरक्षा मानकों की समीक्षा के बाद यह निर्णय बदल दिया गया। अब 12 फरवरी 2026 से 18 फरवरी 2026 तक मंदिर पूरी तरह बंद रहेगा। भीमाशंकर क्षेत्र में मानसून के महीनों में अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे जून से सितंबर तक निर्माण कार्य प्रभावित रहता है। इसलिए उपलब्ध समय का अधिकतम उपयोग कर विकास कार्य तेजी से पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील

पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने भक्तों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे इस निर्णय को समझें और प्रशासन का सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि यह अस्थायी बंदी भविष्य में सुरक्षित, सुव्यवस्थित और बेहतर दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को आने वाले समय में अधिक सुविधाजनक अनुभव मिल सके।