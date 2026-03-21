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Kumbh Rashifal 23 March : दिल के मामले में लकी कुंभ राशि ! 23 मार्च को पार्टनर से मिलेगा खास सरप्राइज, बढ़ेगी रिश्तों में मिठास

Edited By Updated: 23 Mar, 2026 03:52 AM

kumbh rashifal 23 march

ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि को नवाचार, मित्रता और मानवता की राशि माना जाता है, जिसके स्वामी 'शनि देव' हैं। वैसे तो कुंभ राशि के जातक थोड़े गंभीर और व्यावहारिक स्वभाव के होते हैं, लेकिन 23 मार्च 2026 का दिन आपके व्यक्तित्व के एक बेहद भावुक और...

Kumbh Rashifal 23 March : ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि को नवाचार, मित्रता और मानवता की राशि माना जाता है, जिसके स्वामी 'शनि देव' हैं। वैसे तो कुंभ राशि के जातक थोड़े गंभीर और व्यावहारिक स्वभाव के होते हैं, लेकिन 23 मार्च 2026 का दिन आपके व्यक्तित्व के एक बेहद भावुक और रोमांटिक पहलू को दुनिया के सामने लाने वाला है। ग्रहों की चाल, विशेषकर शुक्र और चंद्रमा की आपके सप्तम भाव पर पड़ रही अमृतमयी दृष्टि, यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि आज आपका दिल खुशी से झूम उठेगा।

आज का मुख्य भाव
कुंभ राशि वाले अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं, लेकिन आज ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ और ही योजना बनाई है। आज का दिन "खामोश मोहब्बत" का नहीं, बल्कि "जश्न-ए-इश्क" का है। यदि आप पिछले कुछ समय से रिश्तों में दूरी या नीरसता महसूस कर रहे थे, तो आज वह सारी कड़वाहट मिठास में बदलने वाली है।

प्रेम संबंध
23 मार्च को कुंभ राशि के प्रेमियों के लिए सितारे बहुत मेहरबान हैं। आज आपका पार्टनर आपको कोई ऐसा सरप्राइज दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह कोई कीमती तोहफा हो सकता है, या फिर अचानक प्लान किया गया कोई डिनर या वेकेशन। यदि आप अपने पार्टनर से कोई महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे थे, तो आज का दिन सबसे उपयुक्त है। आज आपकी बातों में वो जादू होगा कि सामने वाला आपकी हर बात मान लेगा। जो जातक अपने प्रियतम से दूर हैं, उनके लिए आज का दिन वीडियो कॉल्स और मैसेज के जरिए पुरानी यादें ताजा करने का है। मुमकिन है कि आज आपको उनकी ओर से कोई 'स्पेशल पार्सल' या डिजिटल सरप्राइज मिले।

वैवाहिक जीवन
शादीशुदा जातकों के लिए आज का दिन गृहस्थी की गाड़ी को फिर से नई ताजगी देने वाला है। आज आप महसूस करेंगे कि आपका जीवनसाथी आपकी कितनी परवाह करता है। छोटे-छोटे घरेलू कामों में उनका हाथ बटाना और उनका सहयोग आपके रिश्ते को एक नई गहराई देगा। यदि किसी पुरानी बात को लेकर आप दोनों के बीच तनातनी चल रही थी, तो आज वह सुलझ जाएगी। आप दोनों के बीच का संवाद आज बहुत सहज और प्रेमपूर्ण रहेगा। आज आप दोनों मिलकर घर की सजावट या किसी पुराने शौक में समय बिताएंगे, जो आपके बीच के मानसिक तनाव को कम करेगा।

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अविवाहितों के लिए
यदि आप अभी तक सिंगल हैं और किसी सच्चे साथी की तलाश में हैं, तो 23 मार्च आपके लिए 'लकी डे' साबित हो सकता है।आज किसी सामाजिक समारोह, वर्कशॉप या दोस्तों के जरिए आपकी मुलाकात किसी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है। पहली ही मुलाकात में आपको 'सोलमेट' वाला अहसास होगा। मुमकिन है कि आपका कोई पुराना दोस्त आज आपसे अपने दिल की बात कह दे। यह दोस्ती प्यार में बदलने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है।

करियर और रोमांस का अद्भुत संगम
कुंभ राशि वालों की खूबी है कि वे काम और निजी जीवन को अलग रखना पसंद करते हैं, लेकिन आज दोनों का संतुलन बेमिसाल रहेगा। आपकी निजी जिंदगी की खुशी आपके चेहरे पर एक 'ग्लो' लेकर आएगी, जिससे ऑफिस में आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। काम के दौरान भी आपको पार्टनर का पूरा मानसिक सहयोग मिलेगा। आज आप अपने पार्टनर के लिए कोई कविता लिख सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं या कोई विशेष डिश बना सकते हैं। आपकी यह रचनात्मकता उन्हें बहुत प्रभावित करेगी।

आर्थिक पक्ष
आज लक्ष्मी जी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी, जिससे आप खुलकर खुशियाँ मना पाएंगे। आज आप अपने पार्टनर की कोई पुरानी इच्छा पूरी करने के लिए खरीदारी करेंगे। यह खर्च आपको बोझ नहीं, बल्कि सुकून देगा। आज आप और आपके पार्टनर भविष्य के लिए किसी जॉइंट अकाउंट या प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बना सकते हैं।

स्वास्थ्य
जब दिल खुश होता है, तो बीमारियाँ कोसों दूर रहती हैं। प्रेम संबंधों में स्थिरता आने से आपका मानसिक तनाव शून्य हो जाएगा। खुशी के उत्साह में आकर अपनी डाइट का ध्यान रखना न भूलें। ज्यादा मीठा या बाहर का जंक फूड खाने से बचें।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय 
मां पार्वती और शिव की पूजा: आज भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करें और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। यह वैवाहिक सुख के लिए उत्तम है।

इत्र का दान: किसी मंदिर में चमेली या गुलाब का इत्र चढ़ाएं। इससे शुक्र मजबूत होता है और रिश्तों में रोमांस बढ़ता है।

गाय को रोटी: आज गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। इससे शनि देव प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में स्थिरता आएगी।

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला और गुलाबी 
भाग्यशाली अंक: 7, 11 और 22

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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