ये उपाय करने वाला इस जन्म ही नहीं, 7 जन्मों तक रहता है धनवान

Laxmi ji Upay: शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही सुख-संपन्नता व ऐश्वर्या की प्राप्ति होती है। वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म, नाम जाप और ज्योतिष एवं शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय करने से विधि के विधान को भी टाला जा सकता है। सच्चे दिल से चेष्टा करने वाला व्यक्ति हर वो सुख प्राप्त कर सकता है, जो उसके भाग्य में था भी नहीं। आप भी अमीर बनने की इच्छा रखते हैं, सुख-सुविधाओं से संपन्न जीवन जीना चाहते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी और उनके स्वामी भगवान विष्णु को प्रसन्न करें।



If you want to become rich, then follow these measures according to your zodiac sign अमीर बनने की इच्छा है तो राशि अनुसार करें ये उपाय

मेष- मां लक्ष्मी को लाल वस्त्र गिफ्ट करें।

वृष- मां लक्ष्मी को लाल बिंदी लगाएं।

मिथुन- मां लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं।

कर्क- मां लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं।

सिंह- मां लक्ष्मी को लाल चूड़ियां अर्पित करें।

कन्या- मां लक्ष्मी को लाल रंग के फूल चढ़ाएं।

तुला- सफेद वस्त्र पहनें।

वृश्चिक- मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प चढ़ाएं।

धनु- श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को खीर का भोग लगाएं।

मकर- चावल का दान करें।

कुंभ- ओम श्रीं श्रीये नम: मंत्र का जाप करें।

मीन- श्री लक्ष्मी नारायण का पाठ करें।



विष्णु धर्मेत्तर शास्त्र में कहा गया है कि इन उपायों को करने वाला व्यक्ति कभी भी आर्थिक अभावों से ग्रस्त नहीं होता। मेरूतंत्र भी इस उपाय का समर्थन करता है और मानता है कि इस उपाय के माध्यम से प्रचण्ड किलयुग में भी लक्ष्मी कृपा के भागी बना जा सकता है।



नागरखंड के मतानुसार जो जातक श्री सूक्त के पाठ से लक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सात जन्म तक निर्धन नहीं रहता। विष्णु धर्मोतर पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रीसूक्त का भक्ति से पाठ अथवा हवन करता है, उसकी दरिद्रता सदा के लिए नष्ट हो जाती है। मेरुदण्ड के अनुसार दरिद्रता नाशक कलिकाल में मात्र श्री सूक्त का जप ही है।



विष्णु सहस्त्र नाम व गोपाल सहस्त्र नाम का भी पाठ करें।



लक्ष्मी सहस्रनाम का पाठ करें और प्रत्येक मंत्र के साथ देवी लक्ष्मी पर एक कमल पुष्प चढ़ाते जाएं।