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Libra Horoscope 20 march 2026: तुला राशि वालों के प्रेम जीवन और करियर में क्या होगा खास, जानें भविष्यफल

Edited By Updated: 20 Mar, 2026 02:30 AM

libra horoscope 20 march 2026

Libra Horoscope 20 march 2026 आज का तुला राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए बेहद खास और परिवर्तनकारी संकेत लेकर आया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति आपके छठे (कार्य और प्रतिस्पर्धा) और सप्तम भाव...

Libra Horoscope 20 march 2026 आज का तुला राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए बेहद खास और परिवर्तनकारी संकेत लेकर आया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति आपके छठे (कार्य और प्रतिस्पर्धा) और सप्तम भाव (रिश्ते और साझेदारी) को प्रभावित कर रही है। इसका सीधा असर आपके करियर, प्रेम जीवन और सामाजिक संबंधों पर पड़ेगा। यह दिन आपको नए अवसर देगा, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा।

ग्रह गोचर का प्रभाव
आज सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि का प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को सक्रिय कर रहा है। शुक्र (आपकी राशि के स्वामी) रिश्तों में प्रेम और आकर्षण बढ़ाएंगे। सूर्य करियर में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता देगा। शनि मेहनत और अनुशासन की परीक्षा लेगा।
चंद्रमा भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करेगा। यह ग्रह स्थिति बताती है कि आज आपको अपने करियर और प्रेम जीवन दोनों में संतुलन बनाना होगा।

करियर राशिफल
करियर के लिहाज से आज का दिन उन्नति और अवसरों से भरा हुआ है।

सकारात्मक संकेत:
प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा। नए प्रोजेक्ट में सफलता। यदि आप लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे, तो आज वह आपके सामने आ सकता है।

चुनौतियां:
काम का दबाव बढ़ सकता है। सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

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क्या करें:
समय प्रबंधन पर ध्यान दें।
टीमवर्क बनाए रखें।
जल्दबाजी में निर्णय न लें।

व्यापारियों के लिए: 
बिजनेस में विस्तार के अवसर मिलेंगे। नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं। पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा।

प्रेम जीवन और रिश्ते
प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है।

रिलेशनशिप में 
पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी।
रिश्ते में प्यार और विश्वास मजबूत होगा।
रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा।

सिंगल लोगों के लिए:
नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है।
किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

चुनौतियां: छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है।

सलाह: खुलकर संवाद करें। पार्टनर की भावनाओं को समझें। विवाहित लोगों के लिए भी दिन सुखद रहेगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक मामलों में आज का दिन सकारात्मक है।

सकारात्मक पक्ष:
आय में वृद्धि के योग।
नए स्रोत से धन लाभ।
निवेश से अच्छा रिटर्न।

सावधानी:
अनावश्यक खर्चों से बचें
बड़े निवेश से पहले सलाह लें
यदि आप समझदारी से निर्णय लेते हैं, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा।

संभावित समस्याएं:
हल्की थकान या तनाव।

क्या करें:
योग और ध्यान करें।
संतुलित आहार लें।
पर्याप्त नींद लें।
मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी है।

छात्रों और युवाओं के लिए
छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है। पढ़ाई में मन लगेगा। परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। युवाओं के लिए यह समय करियर को लेकर सही निर्णय लेने का है।

आज का गुडलक
लकी रंग: गुलाबी
लकी नंबर: 6
लकी समय: दोपहर 1:00 से 3:00 बजे
लकी दिशा: पश्चिम

शुभ उपाय (Upay)
मां दुर्गा की पूजा करें।
“ॐ दुं दुर्गायै नमः” मंत्र का जाप करें।
सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार का सामान दान करें।
इन उपायों से प्रेम और करियर दोनों में सफलता मिलेगी।

आज की सावधानियां
रिश्तों में अहंकार से बचें।
जल्दबाजी में निर्णय न लें।
काम का तनाव घर पर न लाएं।
खर्चों पर नियंत्रण रखें।

20 मार्च 2026 का दिन तुला राशि वालों के लिए प्रेम और करियर दोनों में सफलता के संकेत दे रहा है। जहां एक ओर आपको करियर में नए अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर प्रेम जीवन में भी खुशियां आएंगी। हालांकि, संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि आप समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह दिन आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा।

आज का मंत्र: “संतुलन और समझदारी से ही सफलता मिलती है।”

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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