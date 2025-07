Lord Shivas favourite flowers and leaves: भगवान शिव हो जाएंगे खुश, सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर चढ़ाएं ये फूल और पत्ते

Offer these flowers and leaves to Lord Shiva on Sawan Monday fast: सावन सोमवार व्रत में भगवान शिव को पूजा के दौरान विशेष रूप से उनके प्रिय फूल चढ़ाए जाते हैं। इन फूलों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है और मान्यता है कि इनसे भगवान शिव शीघ्र...

Offer these flowers and leaves to Lord Shiva on Sawan Monday fast: सावन सोमवार व्रत में भगवान शिव को पूजा के दौरान विशेष रूप से उनके प्रिय फूल चढ़ाए जाते हैं। इन फूलों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है और मान्यता है कि इनसे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। नीचे वे फूल दिए गए हैं, जो सावन सोमवार के व्रत में शिवजी को चढ़ाने चाहिए:





सावन सोमवार व्रत में भगवान शिव को चढ़ाएं उनके प्रिय फूल –

धतूरा: शिव जी को सबसे प्रिय है। यह विष का प्रतीक है और शिव की तात्त्विक शक्ति को दर्शाता है।

भांग के पत्ते/पुष्प: भगवान शिव को भांग अत्यंत प्रिय है, इसे उनके मस्तक की शांति और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है।

आक (मदार) के फूल: यह भी शिवजी को विशेष प्रिय है, विशेष रूप से सावन में चढ़ाया जाता है।

नागकेसर: पवित्रता और भक्ति का प्रतीक, शिवलिंग पर चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है।

कमल का फूल: ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक, विशेषकर शिव-पार्वती की संयुक्त पूजा में उपयोग होता है।

गुलाब: प्रेम का प्रतीक, शिव-पार्वती के संबंध को मजबूत करने के लिए गुलाब चढ़ाना शुभ माना जाता है।

कनेर के फूल (पीले/सफेद): ये सादगी और भक्ति भाव को दर्शाते हैं, शिवलिंग पर अर्पण करने योग्य हैं।

बेलपत्र (बिल्व पत्र): यह फूल नहीं, पत्ता है लेकिन पूजा में सबसे आवश्यक। बिना बेलपत्र के शिवपूजन अधूरा माना जाता है।





Avoid offering these flowers and leaves to Lord Shiva भगवान शिव को ये फूल और पत्ते चढ़ाने से करें परहेज़

तुलसी के पत्ते- भगवान विष्णु को अर्पित होते हैं तुलसी के पत्ते शिव जी को नहीं चढ़ाए जाते।

केतकी का फूल- शिवपुराण के अनुसार शिव जी ने इस फूल को नकार दिया था इसलिए भूल से भी भोले बाबा को ये फूल न चढ़ाएं।



Keep these things in mind while offering flowers and leaves to Lord Shiva भगवान शिव पर फूल और पत्ते चढ़ाते समय रखें इन बातों का ध्यान:

फूल हमेशा ताजे और साफ होने चाहिए।

बेलपत्र पर त्रिदल (तीन पत्ते एक साथ) होना चाहिए।

फूल चढ़ाते समय ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।