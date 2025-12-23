Main Menu

Hanuman Chalisa: मंगलवार को कितनी बार पढ़नी चाहिए हनुमान चालीसा? जानिए पाठ की सही संख्या और आध्यात्मिक लाभ

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 09:36 AM

hanuman chalisa

Hanuman Chalisa Path on Tuesday: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन श्रीराम भक्त हनुमान को समर्पित माना गया है। इस रोज श्रद्धा और नियमपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं, भय समाप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।...

Hanuman Chalisa Path on Tuesday: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन श्रीराम भक्त हनुमान को समर्पित माना गया है। इस रोज श्रद्धा और नियमपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं, भय समाप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को किया गया हनुमान चालीसा पाठ बजरंगबली की विशेष कृपा दिलाता है।

PunjabKesari Hanuman Chalisa
अक्सर श्रद्धालुओं के मन में यह प्रश्न रहता है कि मंगलवार को हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़नी चाहिए, ताकि अधिकतम फल की प्राप्ति हो। शास्त्रों और संत परंपरा में पाठ की संख्या से अधिक भावना, श्रद्धा और अनुशासन को महत्वपूर्ण बताया गया है, फिर भी अलग-अलग मनोकामनाओं के अनुसार पाठ की निश्चित संख्या बताई गई है।

PunjabKesari Hanuman Chalisa
मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने का महत्व
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, हनुमान जी को संकटमोचन कहा गया है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से
शनि और मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं
भय, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव दूर होता है
आत्मबल, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है
जीवन की बाधाएं दूर होती हैं

PunjabKesari Hanuman Chalisa
मंगलवार को हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ें?
1 बार पाठ
यदि आपके पास समय कम है या आप नियमित रूप से पाठ नहीं कर पाते हैं, तो मंगलवार को कम से कम एक बार श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे मन को शांति मिलती है और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

7 बार पाठ
मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा पाठ को विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है।

11 या 21 बार पाठ
जिन लोगों की कुंडली में शनि, मंगल या राहु से संबंधित दोष बताए गए हों, उन्हें मंगलवार को 11 या 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इससे ग्रह दोष शांत होते हैं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है।

108 बार पाठ
विशेष मनोकामना, गंभीर संकट या लंबे समय से चल रही परेशानी के निवारण के लिए 108 बार हनुमान चालीसा पाठ को सर्वोत्तम माना गया है। हालांकि इसके लिए समय, एकाग्रता और पूर्ण श्रद्धा आवश्यक होती है।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari Hanuman Chalisa
हनुमान चालीसा पाठ करते समय रखें ये जरूरी नियम
मंगलवार को स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें
पूजा स्थान पर दीपक और धूप जलाएं
हनुमान जी को लाल फूल, गुड़ और चने का भोग लगाएं
पाठ करते समय मन को शांत रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें
संभव हो तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करें
हनुमान चालीसा पाठ का वास्तविक मंत्र

शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान चालीसा का प्रभाव संख्या से नहीं, बल्कि श्रद्धा से जुड़ा होता है। सच्चे मन, भक्ति और अनुशासन के साथ किया गया पाठ ही बजरंगबली की कृपा दिलाता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

