Aaj Ka Good Luck (23rd December, 2025):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck 23 December 2025: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, हर दिन ग्रहों की चाल बदलती है और उसका सीधा प्रभाव हमारे भाग्य, कार्य और निर्णयों पर पड़ता है। 23 दिसंबर 2025 को चंद्रमा की स्थिति और ग्रह योग कुछ राशियों के लिए विशेष शुभ संकेत दे रहे हैं।...

Aaj Ka Good Luck 23 December 2025: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, हर दिन ग्रहों की चाल बदलती है और उसका सीधा प्रभाव हमारे भाग्य, कार्य और निर्णयों पर पड़ता है। 23 दिसंबर 2025 को चंद्रमा की स्थिति और ग्रह योग कुछ राशियों के लिए विशेष शुभ संकेत दे रहे हैं। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक क्या है और भाग्य बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें।



आज का विशेष गुडलक मंत्र

ॐ नमः शिवाय 11 बार जप करें, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी।



मेष राशि (Aries)

आज का गुडलक: साहस और आत्मविश्वास

गुडलक उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना चढ़ाएं

आज नया काम शुरू करना शुभ रहेगा। नेतृत्व क्षमता से लाभ मिलेगा।



वृषभ राशि (Taurus)

आज का गुडलक: धन और स्थिरता

गुडलक उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें

आर्थिक मामलों में भाग्य साथ देगा, निवेश सोच-समझ कर करें।



मिथुन राशि (Gemini)

आज का गुडलक: संवाद और संपर्क

गुडलक उपाय: बुधवार के मंत्र ॐ बुं बुधाय नमः का जप

नई मुलाकात से लाभ होगा, बातचीत में स्पष्टता रखें।



कर्क राशि (Cancer)

आज का गुडलक: भावनात्मक संतुलन

गुडलक उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित करें

परिवार का सहयोग मिलेगा, मन शांत रहेगा।



सिंह राशि (Leo)

आज का गुडलक: मान-सम्मान

गुडलक उपाय: सूर्य को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें

आज प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है।



कन्या राशि (Virgo)

आज का गुडलक: बुद्धि और निर्णय क्षमता

गुडलक उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं

सही फैसले लाभ देंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान दें।



तुला राशि (Libra)

आज का गुडलक: संबंध और संतुलन

गुडलक उपाय: सफेद वस्त्र दान करें

प्रेम और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा।



वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का गुडलक: आत्मबल और गोपनीयता

गुडलक उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं

धैर्य से काम लें, गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें।



धनु राशि (Sagittarius)

आज का गुडलक: भाग्य और यात्रा

गुडलक उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ

शिक्षा और करियर में सफलता के योग हैं।



मकर राशि (Capricorn)

आज का गुडलक: मेहनत का फल

गुडलक उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें

धैर्य से किया गया कार्य लाभ देगा।



कुंभ राशि (Aquarius)

आज का गुडलक: नवाचार और मित्रता

गुडलक उपाय: जरूरतमंद को कंबल या कपड़े दान करें

नए विचार सफलता दिला सकते हैं।



मीन राशि (Pisces)

आज का गुडलक: आध्यात्मिकता और करुणा

गुडलक उपाय: गुरु मंत्र “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” का जप

मन शांत रहेगा, भाग्य धीरे-धीरे साथ देगा। शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

