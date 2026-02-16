Main Menu

लव राशिफल 17 फरवरी- मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है

16 Feb, 2026

मेष लव राशिफल
आज आपके रिश्ते में उत्साह और जोश बना रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में गहराई आएगी। हालांकि छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें।

वृषभ लव राशिफल
आज का दिन स्थिर और सुकून भरा रहेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए दिन मधुर रहेगा। सिंगल लोग किसी पुराने दोस्त के प्रति आकर्षित हो सकते हैं।

मिथुन लव राशिफल
आज संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अपने दिल की बात खुलकर कहें। गलतफहमियां दूर करने का सही समय है। सिंगल लोगों के लिए सोशल मीडिया या मित्रों के माध्यम से नया रिश्ता शुरू हो सकता है।

कर्क लव राशिफल
आज भावनाएं गहरी रहेंगी। पार्टनर के साथ संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। अगर रिश्ते में दूरी आई थी तो आज उसे कम करने का प्रयास करें। विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

सिंह लव राशिफल
आज रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा। पार्टनर के साथ सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। सिंगल जातकों के लिए प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग हैं। अपने अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें।

कन्या लव राशिफल
आज रिश्तों में व्यावहारिक सोच अपनानी होगी। किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन शांत रहकर समाधान निकालें। सिंगल लोगों को अभी जल्दबाजी से बचना चाहिए।

तुला लव राशिफल
आज प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा। पार्टनर के साथ मधुर पल बिताने का मौका मिलेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।

वृश्चिक लव राशिफल
आज भावनाएं तीव्र रहेंगी। पार्टनर के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होगा। सिंगल जातकों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात यादगार साबित हो सकती है। शक और संदेह से बचें।

धनु लव राशिफल
आज रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी। पार्टनर के साथ यात्रा या आउटिंग का योग बन सकता है। सिंगल लोग अपने दिल की बात कहने का साहस जुटा सकते हैं।

मकर लव राशिफल
आज आपको रिश्ते में धैर्य रखने की जरूरत है। व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय कम दे पाएंगे, जिससे नाराजगी हो सकती है। बातचीत से स्थिति सुधर सकती है।

कुंभ लव राशिफल
आज प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। सिंगल लोगों को अचानक किसी के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। विवाहित जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा।

मीन लव राशिफल
आज रोमांटिक भावनाएं प्रबल रहेंगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू होने की संभावना है। किसी पुराने प्रेम से जुड़ी यादें भी ताजा हो सकती हैं।

