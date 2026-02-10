लव राशिफल 11 फरवरी- सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 10 Feb, 2026 01:41 PM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। भावनाओं में जल्दबाजी से बचें, नहीं तो छोटी बात विवाद का कारण बन सकती है।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है। शादीशुदा लोगों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। सिंगल जातकों को धैर्य रखने की सलाह दी जाती है।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज बातचीत के जरिए रिश्तों में मिठास घुलेगी। पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करने का अच्छा दिन है। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। सिंगल लोग सोशल मीडिया या दोस्तों के जरिए किसी से जुड़ सकते हैं।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनाएं थोड़ी अस्थिर रह सकती हैं। पार्टनर की बातों को गलत समझने से बचें। संवाद की कमी रिश्ते में दूरी ला सकती है। शादीशुदा लोग एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा। पार्टनर आपको खास महसूस करा सकता है। सिंगल लोगों के लिए प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग हैं। अहंकार से बचें, तभी रिश्ता मजबूत रहेगा।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में व्यावहारिकता हावी रहेगी। पार्टनर के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। सिंगल लोग पुराने रिश्ते को लेकर सोच में पड़ सकते हैं। दिल के साथ दिमाग से भी फैसला लें।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज का दिन प्रेम के लिए अनुकूल है। पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी। सिंगल जातकों को प्रेम जीवन की शुरुआत का संकेत मिल सकता है।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। पार्टनर के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। हालांकि शंका और संदेह से दूरी बनाएं। सिंगल लोगों के लिए कोई पुराना रिश्ता दोबारा सामने आ सकता है।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। पार्टनर के साथ यात्रा या आउटिंग की योजना बन सकती है। सिंगल लोगों को मनचाहा साथी मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में गंभीरता रहेगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें साझा करें।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। पार्टनर के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन संवाद से समाधान संभव है। सिंगल लोग जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। सिंगल लोगों को सच्चा प्रेम मिलने के संकेत हैं। दिल की सुनें, लेकिन वास्तविकता को न भूलें।