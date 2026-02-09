लव राशिफल 10 फरवरी- तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में गाएंगे

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Feb, 2026 02:48 PM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा। सिंगल लोगों के जीवन में नया रिश्ता दस्तक दे सकता है। हालांकि गुस्से और जल्दबाजी से बचें, वरना बात बिगड़ सकती है।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज रिश्ते में स्थिरता और भरोसा महसूस करेंगे। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा है। सिंगल जातकों को पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। पार्टनर से दिल की बात शेयर करने का अच्छा समय है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दूरी कम हो सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से सतर्क रहें।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनाएं हावी रह सकती हैं। पार्टनर से अपेक्षाएं अधिक न रखें। छोटी-छोटी बातों पर विवाद संभव है, लेकिन संयम से रिश्ते को संभाला जा सकता है। सिंगल लोगों को धैर्य रखने की सलाह है।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज प्यार में आत्मविश्वास बढ़ेगा। पार्टनर से कोई सरप्राइज मिल सकता है। प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए दिन अनुकूल है। शादीशुदा लोगों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज रिश्ते में ईमानदारी जरूरी होगी। मन की उलझन पार्टनर से साझा करें। सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज रोमांस के लिए दिन शानदार है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने या डेट पर जाने का प्लान बन सकता है। शादी की बात आगे बढ़ सकती है। सिंगल जातकों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज रिश्ते में गहराई आएगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक बातचीत होगी। हालांकि शक और संदेह से बचें। सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते की याद परेशान कर सकती है।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। पार्टनर के साथ खुलकर बातें करें। सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के योग हैं। यात्रा के दौरान प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज रिश्ते में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। पार्टनर को समय देना जरूरी होगा। काम के कारण दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन समझदारी से संतुलन बना पाएंगे।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्यार में सकारात्मक बदलाव आएंगे। पार्टनर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सिंगल जातकों के लिए दोस्ती प्यार में बदल सकती है। दिल की बात कहने का सही समय है।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। सिंगल लोगों को सच्चा प्यार मिलने की संभावना है। आज अपने जज़्बातों को खुलकर व्यक्त करें।