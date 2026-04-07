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लव राशिफल 8 अप्रैल- क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 04:50 AM

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए बातचीत साफ रखें। विवाहित जीवन सामान्य रहेगा। सिंगल लोग जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज का दिन रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ खास पल बिताने का मौका मिलेगा। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश करें। सिंगल लोग खुद पर ध्यान दें।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा। शादीशुदा जीवन में खुशी बनी रहेगी। सिंगल लोगों को प्रस्ताव मिल सकता है।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन समझदारी से स्थिति संभल जाएगी। पार्टनर के साथ खुलकर बात करें।  

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज का दिन प्रेम के लिए शुभ है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope)  आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। पार्टनर के साथ बहस से बचें। रिश्तों में धैर्य रखें। सिंगल लोग जल्दबाजी में निर्णय न लें।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। पार्टनर के साथ घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है। सिंगल लोगों के लिए दिन अनुकूल है।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज काम के कारण रिश्तों में दूरी आ सकती है। पार्टनर को समय दें। विवाहित जीवन में समझदारी जरूरी होगी। सिंगल लोग अपने करियर पर ध्यान दें।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सिंगल लोगों को नया रिश्ता मिल सकता है।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। पार्टनर के साथ गहरी बातचीत हो सकती है। सिंगल लोग किसी पुराने दोस्त के करीब आ सकते हैं।

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