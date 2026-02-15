Main Menu

Maha Shivratri Mantra 2026 : महाशिवरात्रि की रात जपें महादेव के चमत्कारी मंत्र, बदल जाएगी किस्मत

15 Feb, 2026

maha shivratri mantra 2026

Maha Shivratri Mantra 2026 : महाशिवरात्रि की रात्रि को सिद्धि की रात्रि कहा जाता है। 15 फरवरी 2026 को आने वाली इस पावन रात में शिव साधना करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं।

Maha Shivratri Mantra 2026 : महाशिवरात्रि की रात्रि को सिद्धि की रात्रि कहा जाता है। 15 फरवरी 2026 को आने वाली इस पावन रात में शिव साधना करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं।

महामृत्युंजय मंत्र (अकाल मृत्यु और रोगों से मुक्ति हेतु)
यदि आप लंबे समय से बीमार हैं या किसी अज्ञात भय से परेशान हैं, तो इस मंत्र का जप संजीवनी के समान कार्य करता है।

Maha Shivratri Mantra 2026

मंत्र: ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
महिमा: यह मंत्र मोक्ष प्रदान करने वाला और आयु की रक्षा करने वाला है। महाशिवरात्रि की रात रुद्राक्ष की माला से इसका जप करना अत्यंत शुभ होता है।

पंचाक्षरी मंत्र (सुख-शांति और सौभाग्य हेतु)
यह शिव का सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित मानी गई है।

मंत्र: ॐ नमः शिवाय
महिमा: इस मंत्र के जप से अंतर्मन शुद्ध होता है और एकाग्रता बढ़ती है। यह जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है।

Maha Shivratri Mantra 2026

 शिव गायत्री मंत्र (ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हेतु)
विद्यार्थियों और बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए यह मंत्र वरदान साबित होता है।

मंत्र: ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥
महिमा: यह मंत्र व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और उसे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

रुद्र गायत्री मंत्र
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्

महिमा: यह शिव के रुद्र स्वरूप को समर्पित है, जो बाधाओं को भस्म करने की शक्ति रखता है।

Maha Shivratri Mantra 2026

