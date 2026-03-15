Makar Rashifal 16 March :  आज मकर राशि वालों की टूटेंगी असफलता की जंजीरें, जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

Makar Rashifal 16 March : मकर राशि के जातकों के लिए 16 मार्च, 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जैसा साबित हो सकता है। शनि देव के स्वामित्व वाली आपकी राशि के लिए ग्रहों का गोचर इस समय एक ऐसी "महाक्रांति" का संकेत दे रहा है, जहाँ आपके जीवन...

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Makar Rashifal 16 March : मकर राशि के जातकों के लिए 16 मार्च, 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जैसा साबित हो सकता है। शनि देव के स्वामित्व वाली आपकी राशि के लिए ग्रहों का गोचर इस समय एक ऐसी "महाक्रांति" का संकेत दे रहा है, जहाँ आपके जीवन से असफलता की जंजीरें कटने वाली हैं। यदि आप पिछले कई वर्षों से कड़ा संघर्ष कर रहे थे और परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल रहे थे, तो आज का सूर्योदय आपके लिए न्याय और अधिकार लेकर आएगा।

मकर राशि वाले अपनी मेहनत और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। आज आपकी वही पुरानी तपस्या फल देने के कगार पर है। 16 मार्च का दिन आपके लिए शून्य से शिखर की यात्रा शुरू करने का दिन है।

कैसे टूटेंगी असफलता की जंजीरें ?

16 मार्च को मकर राशि के लिए शश योग और कर्म सिद्धि का योग बन रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से आज शनि देव आपकी राशि पर अपनी पूर्ण कृपा बरसा रहे हैं। सबसे पहले आपके मन से वह डर और असुरक्षा की भावना समाप्त होगी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। जो लोग आपके मार्ग में रोड़े अटका रहे थे, वे आज स्वतः ही पीछे हट जाएंगे। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, बल्कि यह आपकी लंबे समय की गई प्लानिंग का सुखद परिणाम होगा। आज आप खुद को एक नई ऊर्जा और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ खड़ा पाएंगे।

करियर और कार्यक्षेत्र

मकर राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में आज का दिन कायाकल्प करने वाला है। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी में घुटन महसूस कर रहे थे या आपको आपकी योग्यता के अनुसार सम्मान नहीं मिल रहा था, तो आज स्थितियां बदलेंगी। मैनेजमेंट आपकी मेहनत को स्वीकार करेगा। आपको किसी ऐसी बड़ी जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट का हेड बनाया जा सकता है जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। व्यापारियों के लिए आज का दिन "विस्तार" का है। यदि आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट फंड की कमी या सरकारी अनुमति की वजह से रुका हुआ था, तो आज वह बाधा दूर होगी। लोहे, तेल, मशीनरी और राजनीति से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत क्रांतिकारी रहेगा। जातक यूपीएससी या राज्य सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज कोई बहुत ही सकारात्मक खबर मिल सकती है।

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक दृष्टिकोण से 16 मार्च का दिन मकर राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। आज आप कोई ऐसी संपत्ति या वाहन खरीदने का सौदा पक्का कर सकते हैं जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। यदि आपका पैसा किसी कानूनी विवाद में फंसा हुआ था, तो आज फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। भविष्य के लिए किया गया निवेश आज आपको लंबी अवधि के लाभ का भरोसा देगा। धन के मामले में आपकी तंगहाली अब इतिहास बनने वाली है।

पारिवारिक और प्रेम जीवन

मकर राशि वाले अक्सर अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार को समय नहीं दे पाते। आज रिश्तों में भी बड़ा बदलाव आएगा। परिवार के सदस्यों के साथ चल रहे पुराने मनमुटाव आज समाप्त होंगे। आपके भाई-बहनों का सहयोग आपकी सफलता में चार चांद लगा देगा। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके लिए भाग्य बदलने वाली साबित होगी। जो जातक अकेले हैं, उनके जीवन में किसी गंभीर और सुलझे हुए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। प्रेम संबंधों में स्थायित्व आएगा और आप शादी का फैसला ले सकते हैं। जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बहुत सटीक रहेगा। वे आपकी मेहनत को समझेंगे और आपके कंधों का बोझ कम करने में आपकी मदद करेंगे।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से मकर राशि वालों को आज अपनी पुरानी आदतों में बदलाव करना होगा। मकर राशि के जातकों को हड्डियों और घुटनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज आपको वात की समस्या परेशान कर सकती है। सुबह उठकर योग और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। संतुलित आहार लें और रात को समय पर सोने की आदत डालें। मानसिक रूप से आप बहुत दृढ़ महसूस करेंगे।

सफलता के लिए "क्या करें और क्या न करें"

क्या करें:

आज सुबह 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।

किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या कंबल का दान करें।

अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और कामगारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें; उनकी दुआएं आपका भाग्य चमकाएंगी।

पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

क्या न करें:

आज आलस्य का पूरी तरह त्याग करें, क्योंकि शनि देव केवल कर्मठ लोगों का साथ देते हैं।

किसी का अपमान न करें और अनैतिक कार्यों से दूर रहें।

आज जल्दबाजी में कोई भी शॉर्टकट न अपनाएं; मेहनत का रास्ता ही सफलता दिलाएगा।

विशेष ज्योतिषीय उपाय:

हनुमान चालीसा का पाठ: शनि देव की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। आज हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन की सारी असफलताएं जलकर भस्म हो जाएंगी।

काले तिल का दान: आज बहते जल में थोड़े से काले तिल प्रवाहित करें या किसी मंदिर में दान दें। इससे राहु-केतु के अशुभ प्रभाव भी समाप्त होंगे।

पक्षियों की सेवा: आज पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं। इससे आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे।



