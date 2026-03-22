Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Makar Rashifal 24 March : मकर राशि वालों  कर्म का फल चखने को तैयार हो जाइए, आज रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार

Makar Rashifal 24 March : मकर राशि वालों  कर्म का फल चखने को तैयार हो जाइए, आज रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 03:30 AM

makar rashifal 24 march

Makar Rashifal 24 March : 24 मार्च 2026 का सूर्योदय मकर राशि के जातकों के लिए एक न्यायप्रिय और उपलब्धिपूर्ण दिन की घोषणा कर रहा है। शनि के स्वामित्व वाली आपकी राशि के लिए आज का मुख्य संदेश है प्रतिफल। आपने पिछले कई महीनों या वर्षों से जो कठिन...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Makar Rashifal 24 March : 24 मार्च 2026 का सूर्योदय मकर राशि के जातकों के लिए एक न्यायप्रिय और उपलब्धिपूर्ण दिन की घोषणा कर रहा है। शनि के स्वामित्व वाली आपकी राशि के लिए आज का मुख्य संदेश है प्रतिफल। आपने पिछले कई महीनों या वर्षों से जो कठिन परिश्रम किया है, जो रातें जागकर बिताई हैं और जो धैर्य दिखाया है, आज ब्रह्मांड उन सबका हिसाब चुकता करने के मूड में है।

मकर राशि के लोग अपनी अनुशासनप्रियता और कार्य के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। आज का दिन आपको यह एहसास कराएगा कि ईमानदारी से किया गया संघर्ष कभी खाली नहीं जाता। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपकी राशि के सितारों की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करेगी।

करियर और प्रोफेशन:
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन 'पेंडिंग फाइलों' को निपटाने और नई ऊंचाइयों को छूने का है। यदि आप महसूस कर रहे थे कि आपके करियर की गाड़ी रुक गई है, तो आज उसमें 'टर्बो इंजन' लगने वाला है। जो काम सरकारी पेचीदगियों या किसी तकनीकी खराबी की वजह से महीनों से बंद पड़े थे, आज वे अचानक सुचारू रूप से चलने लगेंगे। अधिकारियों का सहयोग आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता की मिसाल दी जाएगी। यदि आप प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज आपको मैनेजमेंट की ओर से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने संपर्कों को खंगालने का है। कोई पुराना क्लाइंट एक बड़ा ऑर्डर लेकर लौट सकता है। लोहे, मशीनरी, रियल एस्टेट और तेल से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है।

और ये भी पढ़े

आर्थिक स्थिति
मकर राशि के जातकों के लिए आज धन का आगमन आपके 'कर्मों' के आधार पर होगा। यह दिन वित्तीय स्थिरता की ओर एक बड़ा कदम है। यदि आपने किसी को उधार दिया था और वह व्यक्ति टालमटोल कर रहा था, तो आज थोड़ा दबाव बनाने पर वह पैसा वापस मिल सकता है। आज आप भविष्य के लिए कोई बड़ी वित्तीय योजना बना सकते हैं। शनि की कृपा से आज किया गया निवेश (विशेषकर भूमि या फिक्स्ड डिपॉजिट में) आपको बुढ़ापे तक सुरक्षा प्रदान करेगा। आपकी व्यावहारिक बुद्धि आज आपको फिजूलखर्ची से बचाएगी। आप पाएंगे कि आप सुख-सुविधाओं से ज्यादा सुरक्षा (Security) को महत्व दे रहे हैं।

 प्रेम और व्यक्तिगत संबंध 
प्रेम संबंधों के मामले में मकर राशि के जातक दिखावे से दूर रहते हैं, और आज यही सादगी आपके रिश्तों को मजबूत करेगी। यदि आप सिंगल हैं और किसी के साथ जीवन शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन 'कैजुअल डेटिंग' से आगे बढ़कर गंभीर बातचीत करने का है।जीवनसाथी के साथ आपके संबंध गहरे होंगे। आज आप दोनों मिलकर घर के नवीनीकरण या भविष्य की किसी बड़ी जिम्मेदारी पर चर्चा कर सकते हैं। पार्टनर का सहयोग आपके तनाव को आधा कर देगा।  परिवार के बुजुर्गों, विशेषकर पिता के साथ समय बिताना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। उनका अनुभव आपके रुके हुए कामों को गति देने में 'चाबी' का काम करेगा।

स्वास्थ्य और ऊर्जा
मकर राशि के जातकों को अक्सर घुटनों, हड्डियों या दांतों की समस्या परेशान करती है। आज आपको अपने शरीर के प्रति थोड़ा और अनुशासित होने की जरूरत है। आज कैल्शियम युक्त आहार लें। यदि जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा है, तो उसे नजरअंदाज न करें। सुबह की धूप लेना आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। काम की रफ्तार बढ़ने से दिमाग पर थोड़ा दबाव रह सकता है, लेकिन मकर राशि वालों की खूबी है कि वे दबाव में बेहतर काम करते हैं। रात को जल्दी सोने की आदत डालें आज गहरी सांस लेने के अभ्यास  से आपकी कार्यक्षमता में 20% तक की वृद्धि हो सकती है।

 आज का 'विशेष संकेत'

अचानक मिली मदद: कोई अजनबी व्यक्ति आपके काम में मदद कर सकता है, यह आपके पुराने किसी गुप्त दान या मदद का फल होगा।

गलतियों का सुधार: यदि आपने अतीत में कोई व्यावसायिक गलती की थी, तो आज उसे सुधारने का मौका मिलेगा, जिससे बड़ा नुकसान टल जाएगा।

पुरस्कार या सम्मान: किसी छोटे से काम के लिए आपको सार्वजनिक रूप से सराहा जा सकता है।

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: गहरा नीला (Navy Blue) और स्लेटी (Grey)। 

भाग्यशाली अंक: 4, 8 और 13।

आज के लिए अचूक उपाय 
शनि देव की आराधना: पास के किसी मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह आपके मार्ग की बाधाओं को खत्म करेगा।

काले कुत्ते को भोजन: आज काले कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा।

मजदूरों का सम्मान: अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों या घर के सहायकों को कुछ मीठा खिलाएं या उनकी आर्थिक मदद करें। शनि देव इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!