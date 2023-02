संसार का एकमात्र मंदिर जो है ‘ऋषि मनु’ को समर्पित, पढ़ें शास्त्रों की बातें

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Feb, 2023 08:42 AM

Where is the only temple of Manu in India: मनु मंदिर पुरानी मनाली क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख मंदिर है, जो हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह मंदिर ऋषि मनु को समर्पित है। माना जाता है कि महान बाढ़ के बाद ऋषि मनु मनाली में उतरे और फिर यहां रहे थे। यह मंदिर ऋषि मनु को समर्पित एकमात्र मौजूदा मंदिर है। पर्यटकों को इस तक जाने के लिए फिसलन वाले पत्थरों भरे रास्तों से जाना पड़ता है।

History of Manu Temple: एक पौराणिक कथा की मानें तो ऋषि मनु जब एक नदी में अपने हाथ धो रहे थे तो उन्हें उसमें एक कार्प मछली मिली, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे। मछली ने ऋषि से उसे बचाने के लिए कहा। ऋषि ने मछली को बचाने के लिए एक कटोरे में डाल दिया। मछली कटोरे से बड़ी हो गई। फिर ऋषि उसे एक बड़े कटोरे में ले गए।

हालांकि, मछली आकार में बढ़ती रही और ऋषि को इसे वापस नदी में ले जाना पड़ा। मछली आकार में इतनी बड़ी हो गई कि नदी में नहीं समा रही थी। इसके बाद ऋषि ने मछली को सागर में स्थानांतरित कर दिया। फिर भगवान विष्णु वास्तविक रूप में प्रकट हुए और ऋषि मनु को उस बाढ़ के बारे में बताया जो पृथ्वी से जीवन मिटा देगी। इसके बाद ऋषि ने अपने परिवार और 9 प्रकार के जानवरों, पक्षियों और बीजों को समायोजित करने के लिए एक नाव का निर्माण किया। बाढ़ खत्म होने के बाद ऋषि धरती पर आए और ध्यान लगाया। जिस जगह पर ऋषि मनु ने ध्यान किया था, वहां पर मनु मंदिर का निर्माण किया गया।

मनु मंदिर की वास्तुकला पैगोडा शैली की है और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश मंदिरों को इसी शैली में बनाया गया है। इस संरचना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तीमारदार टॉवर या घटती लकड़ी की छत है, जो नेपाल के मंदिरों के समान दिखाई देती है।