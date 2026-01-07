Market Astrology (7 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक): आने वाले सप्ताह में सितारों का मार्कीट पर प्रभाव

Market Astrology: आलोच्य सप्ताह (7 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक) के आखिरी दिन शुक्र राशि बदलता है। शुक्र धनु राशि को छोड़ कर मकर राशि पर प्रवेश करता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में बुध तथा उत्तरार्ध में शुक्र, सूर्य, मंगल नक्षत्र पर अपनी स्थिति चेंज करते...

ख्याल है कि आलोच्य सप्ताह में जनरल रुझान कुछ कमजोरी का बना रहेगा, फिर भी 29 दिसम्बर वाला रुख किसी न किसी रूप में अपना असर बनाए रखेगा। इस नुक्ते को ध्यान में रखना सही रहेगा। इस सप्ताह में 7, 12, 13 जनवरी जोरदार उठा-पटक हो सकती है। 13 जनवरी को एक तरफा झटका संभावित है।



तेल सोया, तेल मूंगफली, सरसों, अलसी, तोरिया, तिल तेल, बिनौला अरंडी, खल, सींगदाना, मेंथा, पिपरामैंट, अन्य तेल पदार्थों, वनस्पति इत्यादि में जनरल रुझान कमजोरी का बना रहेगा।13 जनवरी को एकतरफा झटका आ सकता है। वैसे मंदी के झटका की आशा अधिक है। कॉटन, पटसन, रुई, कपास, सन्न, सूत, सिल्क, स्टैपल, ऊनी, सूती, रेशमी कपड़े तथा यार्न इत्यादि में शुरू सप्ताह से जो रुख बन गया, ख्याल है कि वही रुख सप्ताहांत तक चलता जाएगा। शेयर मार्कीट में बेशक जनरल रुझान 29 दिसम्बर वाला बना रहेगा, तो भी रेटों में कमजोरी का रुख बना रहने की आशा ज्यादा नजर आती है। वैसे 13 जनवरी के लिए किसी अच्छे समय पर बना एकतरफा फायदा दे सकता है।



सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य पत्थरों, बहुमूल्य धातुओं में शुरू सप्ताह से कमजोरी वाला रुझान अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। बेशक बीच में 7 तथा 12 जनवरी को मार्कीट ऊपर-नीचे होती रहेगी, तो भी रुख में किसी परिवर्तन की कोई उम्मीद नहीं दिखती- फिर 13 जनवरी को रेट झटका के साथ एक तरफ चल सकते हैं। गुड़, खांड, शक्कर तथा अन्य मीठी रसदार वस्तुओं में मंदी का रुख प्रभावी रहेगा। वैसे 7, 12, 13 जनवरी खास दिन।



गेहूं, गवारा, मटर, मक्की, चने, जौ, बाजरा, अरहर, मूंग, मास तथा अन्य अनाज पदार्थों एवं दालों इत्यादि में शुरू सप्ताह से जो रुख बन गया, ख्याल है कि वही रुख सप्ताहांत तक बना रहेगा। हाजिर मार्कीट में सुस्ती एवं कमजोरी का रुझान बना रहेगा क्योंकि लवाल-बिकवाल दोनों काम करने में ज्यादा रुचि न दिखाएंगे।


