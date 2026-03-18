Mata Vaishno Devi Tour Package : IRCTC लाया माता वैष्णो देवी का सबसे सस्ता टूर पैकेज ! बिना झंझट करें मातरानी के दर्शन, जानें पूरा खर्च

Edited By Sarita Thapa, Updated: 18 Mar, 2026 09:58 AM

चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर यदि आप भी माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार और किफायती खबर है।

Mata Vaishno Devi Tour Package : चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर यदि आप भी माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार और किफायती खबर है। अक्सर नवरात्र के दौरान ट्रेनों में लंबी वेटिंग और होटलों के महंगे दामों के कारण श्रद्धालु परेशान होते हैं। इसी समस्या का हल निकालते हुए IRCTC ने माता वैष्णो देवी रेल टूर पैकेज लॉन्च किया है, जो आपकी पूरी यात्रा को व्यवस्थित और तनावमुक्त बनाता है।

पैकेज की मुख्य बातें

यात्रा की अवधि: 3 रात और 4 दिन।

सफर की शुरुआत: यह पैकेज मुख्य रूप से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होता है (अन्य शहरों से भी विकल्प उपलब्ध हैं)।

ट्रेन की सुविधा: यात्रियों को 3AC या 2AC में कन्फर्म बर्थ दी जाती है। कुछ पैकेजेस में वंदे भारत एक्सप्रेस का विकल्प भी शामिल है।

रहने का इंतजाम: कटरा पहुंचने पर श्रद्धालुओं को आरामदायक होटल (जैसे ताज विवंता या समकक्ष) में ठहराया जाता है।

कितना आएगा खर्च ?

IRCTC ने इस पैकेज को काफी बजट-फ्रेंडली रखा है। इसकी कीमत शेयरिंग के आधार पर तय होती है।

ट्रिपल शेयरिंग (3 लोग साथ): लगभग ₹6,990 प्रति व्यक्ति।

डबल शेयरिंग (2 लोग साथ): लगभग ₹8,100 प्रति व्यक्ति।

सिंगल ऑक्यूपेंसी (अकेले यात्रा): लगभग ₹10,770 प्रति व्यक्ति।

बच्चों के लिए (5-11 साल): बेड के साथ लगभग ₹6,320 खर्च आएगा।

क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी ?

आने-जाने का टिकट: दिल्ली से जम्मू/कटरा और वापसी का कन्फर्म ट्रेन टिकट।

लोकल ट्रांसपोर्ट: जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा होटल तक और बाणगंगा (ट्रैकिंग पॉइंट) तक जाने-आने के लिए कैब की सुविधा।

भोजन: पैकेज में होटल में नाश्ता और रात का खाना (Breakfast & Dinner) शामिल होता है।

दर्शन सहायता: यात्रा पर्ची और RFID कार्ड प्राप्त करने में मदद।

साइटसीइंग: समय बचने पर जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर और बागे-बहू गार्डन के दर्शन।

बुकिंग कैसे करें ?

इच्छुक श्रद्धालु IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा, नजदीकी रेलवे स्टेशन पर स्थित IRCTC के कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।

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