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Mesh Rashifal 19 March : 19 मार्च को मेष राशि वालों को मिलेगा करियर में बड़ा उछाल या बरतनी होगी सावधानी ?

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 12:30 AM

mesh rashifal 19 march

ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति हर दिन हमारे जीवन में नई ऊर्जा और चुनौतियां लेकर आती है। 19 मार्च 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मंगल के स्वामित्व वाली इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवर्तन और अवसर...

Mesh Rashifal 19 March : ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति हर दिन हमारे जीवन में नई ऊर्जा और चुनौतियां लेकर आती है। 19 मार्च 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मंगल के स्वामित्व वाली इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवर्तन और अवसर का मेल है। जहां एक ओर करियर में नई ऊंचाइयों के संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है।

करियर और पेशेवर जीवन
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा।  यदि आप पिछले काफी समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो आज सकारात्मक खबरें मिल सकती हैं। आपकी Leadership Quality की प्रशंसा होगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन किसी बड़े निर्णय का हो सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर भरोसा जताते हुए आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इसे बोझ न समझें, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा अवसर मानें। कार्यस्थल पर राजनीति से दूर रहना ही आपके हित में होगा। आपकी स्पष्टवादिता कभी-कभी सहकर्मियों को चुभ सकती है, इसलिए आज अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे दो बार जरूर पढ़ें।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से 19 मार्च का दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से अचानक लाभ होने की संभावना है। यदि आपने किसी को उधार दिया था, तो आज वह पैसा वापस मिल सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन विस्तार का है। नए सौदे होने की प्रबल संभावना है, जो भविष्य में बड़े मुनाफे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। शेयर बाजार या रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय शुभ है। हालांकि, किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना न भूलें। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
रिश्तों के मामले में आज का दिन प्रेम और सद्भाव से भरा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। जीवनसाथी के साथ यदि कोई मनमुटाव चल रहा था, तो आज वह बातचीत के जरिए सुलझ जाएगा। शाम को परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान या पिकनिक पर जाने की योजना बन सकती है। माता-पिता का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा। भाई-बहनों के साथ किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है, जो सकारात्मक रहेगी।

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स्वास्थ्य और ऊर्जा
मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कार्यभार अधिक होने के कारण आप मानसिक रूप से थकावट महसूस कर सकते हैं। सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। जल्दबाजी में चोट लगने की आशंका है। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आज खूब पानी पिएं और बाहर के खान-पान से परहेज करें।

शिक्षा और छात्र जीवन
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण लेकिन फलदायी रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। हालांकि, सोशल मीडिया और फालतू की बातों से ध्यान हटकर पढ़ाई पर केंद्रित करना होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे छात्रों को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

19 मार्च के लिए मेष राशि के विशेष ज्योतिषीय उपाय
हनुमान चालीसा का पाठ: सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके भीतर साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

लाल वस्तु का दान: किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या लाल कपड़े का दान करना शुभ रहेगा।

गाय को गुड़ खिलाएं: आज पहली रोटी गुड़ के साथ गाय को खिलाना आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा।

आज का शुभ अंक और शुभ रंग
शुभ अंक : 9 और 1

शुभ रंग : गहरा लाल और केसरिया 

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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