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Tarot Card Rashifal (22nd April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 22 Apr, 2026 07:50 AM

tarot card rashifal

मेष राशि वालों के लिए कई क्षेत्रों में तरक्की मिलने के आसार हैं। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। मानसिक तनाव

मेष राशि वालों के लिए कई क्षेत्रों में तरक्की मिलने के आसार हैं। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। अविवाहित जातकों को शुभ समाचार मिलेगा। संपत्ति को लेकर रिश्तेदारों से विवाद संभव है।

वृष राशि वालों के रूके हुए काम बनेंगे। हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। परिवार के सदस्यों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है।

मिथुन राशि वालों की सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है। पारिवारिक सुख तो मिलेगा ही साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। रूके हुए काम पूरे होंगे। बिजनेस में सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। यात्रा करते समय सावधानी बरतनी होगी।

कर्क राशि वाले किसी नई बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक कलेश बढ़ेंगे। अविवाहित लोगों को उनका साथी मिलने के आसार हैं। निवेश से लाभ मिल सकता है।

सिंह राशि वालों आपको किसी भी काम में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। नई नौकरी के ऑफर आ सकते हैं। पारिवारिक माहौल कलह पूर्ण रहने के आसार हैं।

कन्या राशि वालों आपके लिए आज का दिन काफी शुभ साबित होने वाला है। बेरोजगारों को अच्छी नौकरी मिल सकती है। सेहत को लेकर आपको खास ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। विवाह के लिए उत्तम संयोग बन रहे हैं।

तुला राशि के जातक जो शादीशुदा हैं वे जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिता पायेंगे। करियर में उन्नति मिलेगी। नौकरी और बिजनेस करने वालों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। 

वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। परिवार में बड़े सदस्यों से विवाद होने के आसार हैं। किसी काम में निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे।

धनु राशि की बात करें तो सेहत अच्छी रहेगी। पेट और दिल से संबंधित रोगों में राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी।अविवाहित लोगों को अपना पार्टनर मिल सकता है।

मकर राशि वाले किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। करियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है लेकिन पैसों का लेने-देन कम ही रखें।

कुंभ राशि वालों के लिए दिन बेहद ही शुभ है क्योंकि आज आप नया घर या ऑफिस खरीद सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। जमीन-जायदाद में निवेश करने से लाभ मिल सकता है।

मीन राशि के जो जातक बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए गुरु का राशि परिवर्तन शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। ऑफिस में काम बढ़ने से तनाव महसूस कर सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

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