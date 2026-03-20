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Mesh Rashifal 22 March :  22 मार्च को मेष राशि वालों का चमकेगा भाग्य का सितारा ! पुराने निवेश से मिलेगा बड़ा लाभ

Edited By Updated: 22 Mar, 2026 12:30 AM

mesh rashifal 22 march

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की चाल हमारे जीवन की दिशा तय करती है। 22 मार्च 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। इस दिन ग्रहों का गोचर कुछ ऐसी स्थिति बना रहा है, जिससे मेष राशि वालों के जीवन में सकारात्मकता...

Mesh Rashifal 22 March : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की चाल हमारे जीवन की दिशा तय करती है। 22 मार्च 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। इस दिन ग्रहों का गोचर कुछ ऐसी स्थिति बना रहा है, जिससे मेष राशि वालों के जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा। विशेष रूप से आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सितारों का क्या प्रभाव पड़ेगा।

आर्थिक पक्ष
22 मार्च का दिन आर्थिक रूप से मेष राशि वालों के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत जैसा है। यदि आपने वर्षों पहले किसी जमीन, शेयर बाजार या सोने में निवेश किया था, तो आज उसका मूल्य बढ़कर आपको अप्रत्याशित लाभ दे सकता है। लंबे समय से अटका हुआ धन या किसी को दिया गया उधार आज वापस मिलने के प्रबल योग हैं। परिवार में संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद सुलझ सकते हैं और आपको आपका उचित हिस्सा प्राप्त हो सकता है।

करियर और व्यापार
कार्यक्षेत्र में मेष राशि के जातकों का प्रभाव आज सातवें आसमान पर होगा। यदि आप पदोन्नति (Promotion) या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित रहेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन नए Contracts साइन करने के लिए उत्तम है। विशेष रूप से जो लोग लोहा, मशीनरी या रियल एस्टेट के काम से जुड़े हैं, उन्हें बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। यदि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो सितारों का साथ आपके साथ है।

पारिवारिक जीवन
रविवार का दिन होने के कारण परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा। माता-पिता का आशीर्वाद आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। छोटे भाई-बहनों के साथ किसी पुरानी यादों को ताजा करने का अवसर मिलेगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन या उत्सव की रूपरेखा बन सकती है। मेहमानों के आगमन से घर की रौनक बढ़ेगी।

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प्रेम और दांपत्य संबंध
प्रेम संबंधों के मामले में 22 मार्च का दिन बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। प्रेम प्रस्ताव देने के लिए आज का दिन अनुकूल है। जीवनसाथी के साथ चल रहे वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे। आप दोनों मिलकर भविष्य की कोई बड़ी योजना बना सकते हैं।

शिक्षा और छात्र
छात्रों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। जो छात्र किसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिखने लगेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों की फाइल आगे बढ़ सकती है या वीजा संबंधी बाधाएं दूर होंगी।

स्वास्थ्य
मेष राशि का स्वामी मंगल होने के कारण आप स्वभाव से ऊर्जावान होते हैं, और आज यह ऊर्जा दोगुनी रहेगी। यदि आप लंबे समय से किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे थे, तो आज स्वास्थ्य में बड़ा सुधार महसूस करेंगे। मानसिक शांति के लिए आज थोड़ा समय एकांत में बिताएं या योग का सहारा लें। बाहर के खान-पान से परहेज करना आपके पाचन तंत्र के लिए बेहतर होगा।

आज के विशेष उपाय 
अपने भाग्य को और अधिक मजबूत करने के लिए मेष राशि वाले आज ये उपाय कर सकते हैं।

सूर्य देव को अर्घ्य: रविवार का दिन है, इसलिए तांबे के लोटे में जल और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।

हनुमान चालीसा: हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होंगी।

दान: लाल रंग की वस्तुओं या गुड़ का दान करना आपके लिए मंगलकारी रहेगा।

आज का शुभ अंक और शुभ रंग
शुभ रंग: लाल और नारंगी
शुभ अंक: 9 और 1
लकी दिशा: पूर्व

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

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