    3. | Singh Rashifal 26 February : शेर की तरह दहाड़ेंगे सिंह राशि वाले ! 26 फरवरी को आपकी कामयाबी देख दुनिया रह जाएगी दंग

Singh Rashifal 26 February : शेर की तरह दहाड़ेंगे सिंह राशि वाले ! 26 फरवरी को आपकी कामयाबी देख दुनिया रह जाएगी दंग

Edited By Updated: 26 Feb, 2026 01:50 AM

singh rashifal 26 february

सिंह राशि के जातकों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन उनके व्यक्तित्व की चमक और विजय का प्रतीक बनने जा रहा है। ग्रहों की स्थिति आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेगी, जिससे आप हर चुनौती को पार करते हुए सफलता के शिखर की ओर कदम बढ़ाएंगे।

आज का दिन आपकी राशि के जातकों के लिए किसी विजय पर्व से कम नहीं होगा। आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास कल अपने चरम पर रहेगा।

करियर और प्रोफेशन
कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति एक राजा जैसी होगी। आपकी बात को न केवल सुना जाएगा, बल्कि उसे सम्मान के साथ लागू भी किया जाएगा। आपकी कार्यशैली और मुश्किल हालातों को संभालने की कला देखकर आपके सहकर्मी और बॉस भी हैरान रह जाएंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन की घोषणा कल संभव है। जो जातक अपना खुद का काम कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ी डील या विदेशी संपर्क से लाभ मिल सकता है। आपके प्रतिद्वंद्वी आपकी रणनीतियों के सामने टिक नहीं पाएंगे।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन समृद्धि लेकर आएगा। आपके पास आय के एक से अधिक स्रोत होंगे। विलासिता और सुख-सुविधा की चीजों पर खर्च करने का मन बनेगा, लेकिन आपकी बचत भी मजबूत रहेगी। यदि आपका कोई काम पैसों की कमी की वजह से रुका हुआ था, तो कल वह बाधा दूर हो जाएगी।

मान-सम्मान और सामाजिक जीवन
आज आप जहां भी कदम रखेंगे, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपको मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान मिल सकता है। आपकी सलाह को लोग गंभीरता से लेंगे। घर में आपका दबदबा और सम्मान बढ़ेगा। जीवनसाथी आपकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेगा और परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा।

सेहत 
आज आप शारीरिक रूप से बहुत फिट और मानसिक रूप से साहसी महसूस करेंगे। पुराने किसी भी दर्द या बीमारी से राहत मिलने के पूरे संकेत हैं। अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए प्राणायाम करें और अत्यधिक क्रोध से बचें, ताकि आपकी शक्ति व्यर्थ न जाए।

आज के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय 

शुभ रंग: सुनहरा या गहरा लाल – यह आपके तेज और प्रभुत्व को बढ़ाएगा।

शुभ अंक: 1 और 9

विशेष उपाय: आज सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

