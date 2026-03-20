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Mithun Rashifal 22 March : मिथुन राशि वालों की चमकेगी किस्मत ! 22 मार्च को सितारों का साथ लाएगा बड़ी खुशखबरी

Edited By Updated: 22 Mar, 2026 01:10 AM

mithun rashifal 22 march

वैदिक ज्योतिष में मिथुन राशि को संचार, बुद्धि और चपलता का प्रतीक माना जाता है। इस राशि का स्वामी बुध है, जो तर्क और व्यापार का कारक है। 22 मार्च 2026 का सूर्योदय मिथुन राशि वालों के लिए एक नई उम्मीद और सुनहरे अवसरों की सौगात लेकर आ रहा है।

Mithun Rashifal 22 March : वैदिक ज्योतिष में मिथुन राशि को संचार, बुद्धि और चपलता का प्रतीक माना जाता है। इस राशि का स्वामी बुध है, जो तर्क और व्यापार का कारक है। 22 मार्च 2026 का सूर्योदय मिथुन राशि वालों के लिए एक नई उम्मीद और सुनहरे अवसरों की सौगात लेकर आ रहा है। ग्रहों की विशेष युति आज आपके 'भाग्य भाव' को इस कदर सक्रिय कर रही है कि आपकी किस्मत का सितारा चमकना तय है। यदि आप पिछले कुछ समय से मानसिक द्वंद्व या काम के बोझ से दबे महसूस कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए ताजी हवा के झोंके जैसा होगा। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में आज क्या बदलाव आने वाले हैं।

भाग्य और बड़ी खुशखबरी
मिथुन राशि वालों के लिए आज का सबसे बड़ा आकर्षण वह बड़ी खुशखबरी है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज का दिन आपको चौंका सकता है। वह काम जो आपने लगभग छोड़ दिया था, अचानक से पूरा हो जाएगा। जो लोग विदेश जाने, PR या विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें आज कोई ईमेल या कॉल के जरिए बड़ी सफलता मिल सकती है। विवाहित जोड़ों के लिए संतान प्राप्ति या बच्चों की उपलब्धि से जुड़ी कोई बड़ी खबर घर में उत्सव का माहौल बना देगी।

आर्थिक स्थिति
बुध की कृपा से आज आपका Financial Management बहुत मजबूत रहेगा। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी मित्र ने उधार लेकर वापस नहीं किया था, तो आज थोड़ा प्रयास करने पर वह धन लौट सकता है। जोखिम भरे निवेशों में आज सावधानी के साथ लाभ मिलने के योग हैं। हालांकि, विशेषज्ञों की सलाह लेना न भूलें। आज आप भविष्य के लिए कोई बड़ी बीमा पॉलिसी या FD शुरू करने का मन बना सकते हैं।

करियर और व्यवसाय
मिथुन राशि के जातक अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं और आज यही खूबी आपके करियर को नई दिशा देगी। ऑफिस में आपकी कोई प्रेजेंटेशन या सुझाव मैनेजमेंट को बहुत पसंद आएगा। सहकर्मी जो अब तक आपसे ईर्ष्या करते थे, वे भी आज आपकी मदद मांगेंगे। जो लोग मार्केटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म या IT सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन 'बम्पर' लाभ लेकर आएगा। कोई नया क्लाइंट आपके बिजनेस की कायापलट कर सकता है। यदि आप किसी के साथ मिलकर नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो कागजी कार्रवाई के लिए आज का दिन शुभ है।

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प्रेम और निजी संबंध
रिश्तों के मामले में आज का दिन Clarity लेकर आएगा। पिछले कुछ दिनों से चल रही गलतफहमियां आज खुलकर बात करने से दूर हो जाएंगी। आप अपने पार्टनर के साथ किसी शॉर्ट ट्रिप या मूवी का प्लान बना सकते हैं। सोशल मीडिया या किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए आपकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। आपकी बातचीत का अंदाज सामने वाले का दिल जीत लेगा। घर के बड़ों के साथ समय बिताना आपके लिए मानसिक रूप से सुकून देने वाला रहेगा।

शिक्षा और छात्र: रचनात्मकता का उदय
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। मिथुन राशि के छात्रों का मन अक्सर भटकता है, लेकिन आज आप पूरी एकाग्रता के साथ अपने कठिन विषयों को हल कर पाएंगे। किसी क्विज या वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को जीत हासिल हो सकती है। इंजीनियरिंग या कोडिंग सीख रहे छात्रों के लिए आज का दिन नई खोज वाला रहेगा।

स्वास्थ्य और ऊर्जा
आज आप शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। योग और प्राणायाम आपके लिए आज विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे। सिरदर्द या आंखों की थकान जो पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रही थी, उसमें आराम मिलेगा। वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय फोन का इस्तेमाल न करें। जल्दबाजी में चोट लगने की संभावना बनी रहती है।

आज के विशेष उपाय 
गणेश जी की पूजा: आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें। इससे बुध के दोष दूर होंगे।

पक्षियों को दाना: छत पर या किसी पार्क में पक्षियों को हरा अनाज (मूंग की दाल) डालें।

हरे रंग का प्रयोग: आज अपने पहनावे में हरे रंग को शामिल करें। यह आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा।

आज का शुभ अंक और शुभ रंग
शुभ रंग: हरा और समुद्री नीला 
शुभ अंक: 5 और 3
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व 

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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