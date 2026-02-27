Mithun Rashifal 28 February : मिथुन राशि आज संभलकर, छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

Mithun Rashifal 28 February : मिथुन राशि के जातकों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन एक अलार्म क्लॉक की तरह है। बुध के स्वामित्व वाली इस राशि के लिए फरवरी का अंतिम दिन मानसिक उथल-पुथल और चुनौतियों भरा रह सकता है।

Mithun Rashifal 28 February : मिथुन राशि के जातकों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन एक अलार्म क्लॉक की तरह है। बुध के स्वामित्व वाली इस राशि के लिए फरवरी का अंतिम दिन मानसिक उथल-पुथल और चुनौतियों भरा रह सकता है। सितारों की चाल स्पष्ट संकेत दे रही है कि आज आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके बने-बनाए काम बिगाड़ सकती है और आर्थिक या सामाजिक रूप से भारी पड़ सकती है।आइए विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि आज मिथुन राशि वालों को किन क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है और कैसे वे इस दिन को सुरक्षित बना सकते हैं।

करियर

नौकरी और व्यवसाय के मामले में आज का दिन धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। मिथुन राशि के जातक अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं, लेकिन आज आपकी यही खूबी आपके खिलाफ जा सकती है। सहकर्मियों के साथ गपशप करना भारी पड़ सकता है। आपकी कही गई कोई बात वरिष्ठ अधिकारियों तक गलत तरीके से पहुंच सकती है। आज कोई भी आधिकारिक ईमेल भेजने या महत्वपूर्ण मैसेज टाइप करने से पहले उसे दो बार जरूर पढ़ें। एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक या गलत लहजा आपकी पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो आज हिसाब-किताब को लेकर पारदर्शिता रखें। पार्टनर के साथ अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है।

आर्थिक स्थिति

28 फरवरी को मिथुन राशि वालों का हाथ थोड़ा तंग रह सकता है या अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं। आज डिजिटल पेमेंट करते समय बहुत सावधानी बरतें। गलत अकाउंट में पैसे जा सकते हैं या आप किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। ओटीपी या पिन साझा करने की गलती बिल्कुल न करें। आज किसी के बहकावे में आकर बड़ा निवेश न करें। जल्दी पैसा बनाने की योजनाएं आज आपको गर्त में ले जा सकती हैं। सुख-सुविधाओं की चीजों पर आज भारी खर्च होने के योग हैं, जिससे आपका मासिक बजट बिगड़ सकता है।

रिश्तों में दरार की आशंका

मिथुन राशि के लोग स्वभाव से बातूनी होते हैं, लेकिन आज 'मौन' ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। घर के छोटे सदस्यों या भाई-बहनों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है। आपकी एक कड़वी बात रिश्तों में महीनों की दूरी पैदा कर सकती है। पार्टनर को आज आपकी कोई मजाक वाली बात चुभ सकती है। अगर आप अपने साथी से कोई वादा कर रहे हैं, तो सोच-समझकर करें। वादा खिलाफी आज ब्रेकअप की वजह बन सकती है। आज अनजान लोगों पर भरोसा न करें। कोई व्यक्ति आपको गलत जानकारी देकर गुमराह कर सकता है।

स्वास्थ्य

12वें भाव का चंद्रमा सीधे तौर पर आपकी नींद और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। काम के दबाव के कारण सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या उभर सकती है। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल न करें। आज आपकी एकाग्रता की कमी सड़क पर छोटी दुर्घटना का कारण बन सकती है। पेट खराब होने की आशंका है, इसलिए बाहर का खाना और ठंडा पानी पीने से बचें।

संकट से उबरने के उपाय

गणेश जी की आराधना: आज सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपकी बुद्धि स्थिर होगी।

हरे रंग का परहेज: वैसे तो हरा रंग मिथुन राशि का शुभ रंग है, लेकिन आज के भ्रमित माहौल में गहरे नीले या सफेद रंग के कपड़े पहनना आपको अधिक शांत रखेगा।

गाय को चारा: आज अपने हाथों से हरी घास या पालक गाय को खिलाएं। इससे बुध के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे।

पक्षियों को पानी: घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी रखें, इससे मानसिक तनाव कम होगा।